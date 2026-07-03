Polacy pokochali PPK. Wiele osób zamienia je na wakacyjną skarbonkę

Moda wśród pracowników na PPK

Jeszcze kilka lat temu wielu pracowników podchodziło do Pracowniczych Planów Kapitałowych z dużą nieufnością. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

W programie uczestniczy już ponad 4 miliony osób, a wartość zgromadzonych oszczędności przekroczyła 53 miliardy złotych.

Polacy przekonali się do programu

Eksperci podkreślają, że PPK zdało egzamin. Coraz więcej osób dostrzega korzyści wynikające z regularnego odkładania pieniędzy, zwłaszcza że do wpłat dokłada się zarówno pracodawca, jak i państwo.

– Ambasadorami programu są osoby, które już z niego skorzystały. Wielu pracowników wróciło do PPK po tym, jak zobaczyło zyski swoich kolegów z pracy – zauważa ekspert gospodarczy i ubezpieczeniowy Paweł Skotnicki.

Emerytura? Nie zawsze

Choć idea programu jest prosta – odkładać na przyszłość – rzeczywistość bywa inna. Część uczestników regularnie wypłaca zgromadzone środki, uznając je jako dodatkowy zastrzyk gotówki.

– Czasami PPK staje się funduszem urlopowo-remontowym. Ludzie wypłacają pieniądze, by sfinansować wakacje albo remont mieszkania – mówi Skotnicki.

Wakacje i święta napędzają wypłaty

Zdaniem ekspertów najwięcej pieniędzy znika z PPK w dwóch okresach roku. Pierwszy to lato, kiedy Polacy szukają dodatkowych środków na urlopy. Drugi przypada na grudzień, gdy rosną wydatki związane ze świętami.

Choć przepisy pozwalają na wcześniejsze korzystanie z oszczędności, specjaliści przypominają, że częste wypłaty ograniczają potencjalne zyski w przyszłości.

Będzie jeszcze większe zainteresowanie?

Od 2026 roku osoby osiągające niższe dochody będą mogły obniżyć swoją podstawową składkę nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia, zachowując jednocześnie prawo do dopłat od państwa i pracodawcy.

To może sprawić, że do programu przystąpią kolejne tysiące Polaków. Zdaniem analityków, PPK z programu budzącego nieufność, stało się jednym z najpopularniejszych sposobów oszczędzania w kraju.

Polska wieś w czasach PRL. Ciężka praca, trudne życie i małe zmiany