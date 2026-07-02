Więcej pieniędzy w kieszeni pracowników. Drugi próg podatkowy ma pójść w górę

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-07-02 15:35

Dobra wiadomość dla wielu pracujących Polaków. Drugi próg podatkowy może zostać podniesiony ze 120 tys. do 140 tys. zł rocznie. O sprawie już w przyszłym tygodniu mają rozmawiać ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i minister finansów Andrzej Domański. Jeśli zmiany wejdą w życie, część podatników zapłaci niższe daniny.

Sala obrad Sejmu. Na miniaturach minister Andrzej Domański i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Czytaj na SE Superbiz.
Autor: Shutterstock; Art Service / Super Express; Paweł Dąbrowski / Super Express Andrzej Domański i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na tle sali plenarnej Sejmu z polskim godłem. Temat walki o podwyżki płacy minimalnej i wynagrodzeń w budżetówce można przeczytać na Super Biznes.

Ważne rozmowy w rządzie

Szefowa Polski 2050 i ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu spotka się z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Głównym tematem rozmów będzie podwyższenie drugiego progu podatkowego.

Chodzi o projekt ustawy złożony w Sejmie przez posłów Polski 2050. Zakłada on zwiększenie limitu dochodów objętych niższą stawką podatku z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł rocznie.

Nawet 2600 zł oszczędności

Obecnie dochody do 120 tys. zł są opodatkowane stawką 12 proc., a po przekroczeniu tego limitu trzeba zapłacić już 32 proc. podatku od nadwyżki.

Po zmianach wyższy próg obowiązywałby dopiero od 140 tys. zł. Według autorów projektu oznaczałoby to realną ulgę dla klasy średniej. Szacują oni, że podatnicy mogliby zostawić w swoich kieszeniach średnio około 2600 zł rocznie.

Klasa średnia ma odetchnąć

Politycy Polski 2050 przekonują, że obecny próg podatkowy jest zbyt niski i sprawia, że wiele osób wpada w wyższą stawkę podatku, zwłaszcza pod koniec roku po otrzymaniu premii czy podwyżek.

Celem zmian ma być odciążenie pracowników i specjalistów osiągających przeciętne oraz nieco wyższe dochody.

Prezydent też jest "za"

Pomysł ma już ważnego sojusznika. Podobne rozwiązania popiera prezydent Karol Nawrocki, który wcześniej przedstawił własny projekt zmian podatkowych. Oprócz podniesienia drugiego progu proponował także zerowy PIT dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci.

Teraz wszystko zależy od rozmów w rządzie i dalszych prac w Sejmie. Jeśli propozycja zyska poparcie większości, miliony podatników mogą odczuć ulgę już przy kolejnych rozliczeniach.

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