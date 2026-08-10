Polacy biją rekord w oszczędzaniu. Aż 9,8 mld zł poszło na obligacje

Wydaliśmy prawie 10 miliardów złotych na obligacje

Polacy mają sposób na odkładanie pieniędzy. Zamiast trzymać oszczędności bezczynnie, coraz chętniej kupują obligacje skarbowe.

Ministerstwo Finansów podało właśnie wyniki sprzedaży za lipiec. Kwota robi wrażenie, to aż 9,8 mld zł.

To nowy rekord. Jeszcze w czerwcu Polacy kupili obligacje oszczędnościowe za 8,6 mld zł. W ciągu zaledwie miesiąca wynik został więc poprawiony o 1,2 mld zł.

Wakacje nie ostudziły zainteresowania bezpiecznym lokowaniem pieniędzy.

Te obligacje były największym hitem

Które papiery cieszyły się największym zainteresowaniem? Zdecydowanie obligacje roczne ROR.

W lipcu Polacy przeznaczyli na ich zakup aż 3,962 mld zł. Stanowiło to około 40 proc. całej sprzedaży.

Drugim najpopularniejszym wyborem były obligacje trzyletnie TOS. Sprzedano ich za 2,044 mld zł, czyli około 21 proc. całej sprzedaży.

Na trzecim miejscu znalazły się obligacje czteroletnie COI. Ich sprzedaż wyniosła 1,718 mld zł, co dało około 18 proc. udziału w całym rynku.

Polacy kupowali też obligacje na 10 lat

Zainteresowanie dłuższymi papierami było mniejsze, ale również znaczące.

Obligacje 10-letnie EDO znalazły nabywców za 927 mln zł, a obligacje dwuletnie DOR za 788 mln zł.

Znacznie mniejszą popularnością cieszyły się papiery trzy miesięczne OTS. Ich sprzedaż wyniosła 225 mln zł.

W ofercie znalazły się także specjalne obligacje rodzinne, przeznaczone dla beneficjentów programu 800 plus.

Obligacje rodzinne też zyskują

Na obligacje rodzinne Polacy przeznaczyli w lipcu 125 mln zł. To więcej niż miesiąc wcześniej, gdy sprzedaż wyniosła 120 mln zł.

Te papiery są dostępne wyłącznie dla osób pobierających świadczenie 800 plus. Można je kupować do wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego.

Ich celem jest przede wszystkim długoterminowe odkładanie pieniędzy na przyszłe potrzeby dzieci.

Polacy chcą bezpieczeństwa

Rekordowa sprzedaż pokazuje, że Polacy coraz chętniej szukają bezpiecznych sposobów na pomnażanie oszczędności.

– Cieszy nas wysokie zainteresowanie obligacjami detalicznymi, a trend odzwierciedlają lipcowe wyniki sprzedaży – podkreśla Jurand Drop, wiceminister finansów.

Jak dodaje, obligacje skarbowe można kupić wygodnie nawet podczas wakacyjnego wyjazdu. Resort zwraca również uwagę na możliwość przedłużenia oszczędzania poprzez zamianę zapadających obligacji na nowe.

Rekord może zostać pobity ponownie?

Lipiec przyniósł kolejny rekord, ale zainteresowanie obligacjami nie słabnie. W czerwcu było to 8,6 mld zł, a w lipcu już 9,8 mld zł.

Polacy pokazują więc jasno, że chcą odkładać pieniądze w instrumentach postrzeganych jako bezpieczne. Jeśli trend się utrzyma, kolejny miesięczny rekord sprzedaży obligacji może być tylko kwestią czasu.

4 TYSIĄCE TO JUŻ DOBRE PIENIĄDZE?!