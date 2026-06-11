Senat zatwierdził wprowadzenie nowej akcyzy na e-papierosy, wprowadzając opłatę do 40 zł za sztukę dla dotąd nieopodatkowanych urządzeń indukcyjnych.

To jednak nie koniec zmian: rząd równolegle przygotowuje całkowity zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów oraz restrykcje dla woreczków nikotynowych.

Dowiedz się, kiedy dokładnie nowe regulacje wejdą w życie i jak wpłyną na rynek oraz dostępność produktów.

Państwo coraz mocniej bierze pod lupę rynek wyrobów nikotynowych. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która rozszerza obowiązek płacenia daniny na kolejną kategorię e-papierosów. Za przyjęciem nowych przepisów zagłosowało 57 senatorów. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

Zmiany mają przede wszystkim uszczelnić system podatkowy. Według ustawodawców część producentów i importerów wykorzystywała bowiem nowoczesne rozwiązania technologiczne, które nie były objęte dotychczasowymi definicjami zawartymi w przepisach o akcyzie.

Nawet 40 złotych drożej za sztukę

Nowelizacja obejmie urządzenia działające w oparciu o indukcję elektromagnetyczną. Do tej pory akcyza była naliczana na tradycyjne e-papierosy wyposażone w grzałkę elektryczną, natomiast nowsze konstrukcje pozostawały poza systemem podatkowym.

Po zmianach sytuacja się zmieni. Jeżeli element ferromagnetyczny będzie połączony ze zbiornikiem na płyn, akcyzą zostanie objęty właśnie ten zbiornik – niezależnie od tego, czy można go ponownie napełniać. Jeśli natomiast element będzie połączony z urządzeniem zasilającym, podatek obejmie samo urządzenie. W obu przypadkach stawka akcyzy ma wynosić 40 zł za sztukę.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw. Przewidziano jednak okres przejściowy dla rynku. Nowe przepisy dotyczące akcyzy będą stosowane dopiero po dwóch miesiącach od wejścia ustawy w życie. Oznacza to, że producenci, importerzy i sprzedawcy otrzymają czas na dostosowanie się do nowych regulacji.

Rząd chce zakazać jednorazowych e-papierosów

Równolegle trwają prace nad kolejnymi ograniczeniami dotyczącymi wyrobów nikotynowych. Na początku marca rząd przyjął projekt przewidujący całkowity zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Zakaz ma objąć zarówno urządzenia zawierające nikotynę, jak i te beznikotynowe. W przepisach pojawi się także nowa definicja jednorazowego e-papierosa. Chodzi o urządzenia, których nie można ponownie napełniać ani używać z wymiennymi wkładami.

Planowane regulacje obejmują również woreczki nikotynowe. Po zmianach dozwolony ma być wyłącznie aromat tytoniowy. Z rynku mają zniknąć także inne wyroby nikotynowe, które nie zostały dopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze.

Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike [IMPACT 2026]