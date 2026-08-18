Młodzi Polacy mają dość niskich pensji. Chcą podwyżek albo zmienią pracę

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-08-18 20:39

Pokolenie Z nie zamierza siedzieć z założonymi rękami. Młodzi Polacy nie wierzą, że rynek pracy w najbliższym czasie nagle stanie się dla nich lepszy. Zamiast czekać, chcą sami zawalczyć o wyższe dochody. Niemal 7 na 10 planuje w jakiś sposób zwiększyć swoje zarobki. Dla Zetek liczy się jednak coś jeszcze – czas. Krótszy dojazd do pracy może być dla nich niemal tak ważny jak podwyżka.

Grupa młodych ludzi przy stole z tabletami i telefonami. O planach pokolenia Z na rynku pracy czytaj na SE Superbiz.
Autor: Organizatorzy/ Materiały prasowe 26 września na Uniwersytecie w Siedlcach odbyło się wydarzenie, które pokazało, że młode pokolenie nie tylko interesuje się nowoczesnymi technologiami, ale potrafi też rozmawiać o nich z dużą świadomością i odpowiedzialnością. Podczas międzynarodowych warsztatów edukacyjnych pod hasłem „Sztuczna inteligencja – szansą czy zagrożeniem?”, młodzież z Polski, Węgier i Turcji wspólnie pochylała się nad tematami, które już dziś kształtują naszą codzienność.

Zetki nie wierzą w wielką poprawę 

Młodzi pracownicy całkiem nieźle oceniają swoją sytuację zawodową, ale nie mają złudzeń co do przyszłości. Z badania „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że 35 proc. osób w wieku 18-24 lata uważa swoją sytuację na rynku pracy za dobrą, a kolejne 9 proc. za bardzo dobrą.

Największa grupa, czyli 41 proc., ocenia ją jednak neutralnie.

Jeszcze ciekawsze są oczekiwania dotyczące przyszłości. Zaledwie 15 proc. Zetek spodziewa się poprawy swojej sytuacji zawodowej w ciągu najbliższego roku. 17 proc. przewiduje pogorszenie, a aż 48 proc. nie spodziewa się większych zmian.

Młodzi najwyraźniej nie zamierzają jednak czekać, aż rynek pracy sam się poprawi.

Podwyżka albo nowa praca 

Zetki chcą działać tu i teraz. 28 proc. z nich planuje poprosić obecnego pracodawcę o podwyżkę, a 26 proc. zamierza poszukać lepiej płatnej pracy. Kolejne 15 proc. chce dorabiać, podejmując pracę dorywczą.

W sumie daje to niemal 7 na 10 młodych pracowników, którzy chcą w jakiś sposób zwiększyć swoje dochody.

Powód? Dla 39 proc. badanych obecna pensja nie jest adekwatna do zakresu obowiązków. Jednocześnie 56 proc. uważa swoje wynagrodzenie za odpowiednie.

Młodzi liczą każdą minutę 

Co ciekawe, przy zmianie pracy nie chodzi wyłącznie o pieniądze. Owszem, większość, bo aż 52 proc. Zetek wskazuje wyższą pensję jako najważniejszy powód do zmiany pracodawcy.

Na drugim miejscu znalazł się jednak krótszy dojazd do pracy. Wskazało go aż 43 proc. badanych. 39 proc. zwraca uwagę na lepsze warunki pracy.

To pokazuje, że młodzi coraz dokładniej liczą koszty zatrudnienia. Nie tylko te zapisane na pasku wynagrodzenia. Godzina spędzona codziennie w samochodzie, autobusie czy pociągu też ma swoją cenę.

Dla młodych czas staje się po prostu kolejną walutą na rynku pracy – komentuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service.

Elastyczny grafik ważniejszy niż praca zdalna 

Zetki chcą także większej swobody w organizowaniu dnia. Najbardziej podoba im się elastyczny grafik – wskazało go 52 proc. badanych.

Na dodatkowe dni wolne wskazało 33 proc., tyle samo chciałoby mieć możliwość korzystania ze skróconego tygodnia pracy. Z kolei 26 proc. wskazało pracę zdalną w wybrane dni.

Zdaniem ekspertów rynku pracy młodzi nie domagają się wyłącznie pracy z domu. Chcą przede wszystkim mieć większą kontrolę nad swoim czasem.

Dwie trzecie z nich chce zdobywać nowe kompetencje 

Jest jeszcze jeden ważny sygnał dla pracodawców. 67 proc. młodych planuje w ciągu najbliższego roku zdobywać nowe kompetencje.

To oznacza, że Zetki nie odwracają się od pracy. Przeciwnie – chcą się rozwijać i zwiększać swoją wartość na rynku. Oczekują jednak, że pracodawca zaoferuje im coś więcej niż samą wypłatę.

Pensja nadal jest kluczowa, ale liczą się także atmosfera, możliwość rozwoju, elastyczność, lokalizacja firmy i przewidywalność.

Młodzi nie chcą już pracować za wszelką cenę. Chcą wiedzieć, ile zarobią, ile czasu stracą na dojazdy i co dzięki tej pracy zyskają w przyszłości.

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