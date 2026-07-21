Zaskakujące wyniki badania młodych Polaków

Młode pokolenie często oskarża się o życie w mediach społecznościowych i bezkrytyczne podążanie za influencerami. Tymczasem najnowsze badanie Allegro i Y&LOVERS pokazuje zupełnie inny obraz młocych ludzi.

Okazuje się, że dla nastolatków i młodych dorosłych najważniejszym autorytetem w wielu sprawach pozostają rodzice.

Mama i tata bardziej wiarygodni niż influencer

Aż 71 proc. przedstawicieli pokolenia Z i Alfa przyznaje, że rekomendacje rodziców są dla nich ważniejsze niż opinie influencerów.

Młodzi chętnie pytają dorosłych o zdrowie, podróże czy codzienne zakupy. Rodzina ma też ogromny wpływ na decyzje zakupowe dotyczące mody, elektroniki, sportu czy kosmetyków.

Okazuje się, że wspólne wysyłanie linków do produktów, promocji czy ciekawych stylizacji stało się nowoczesnym sposobem budowania relacji między rodzicami i dziećmi.

Oszczędzanie? Żaden wstyd

Wbrew stereotypom młodzi Polacy nie chcą wydawać pieniędzy bez opamiętania. Wręcz przeciwnie. Z raportu wynika, że aż 79 proc. stara się oszczędzać i odkładać pieniądze.

Polowanie na promocje nie jest dla nich powodem do zażenowania. Większość badanych przyznaje, że odczuwa satysfakcję, gdy uda im się kupić coś znacznie taniej dzięki rabatom i wyprzedażom.

Dla młodych liczy się spryt, a nie bezmyślne wydawanie pieniędzy.

Największy strach? Być przeciętnym

Badanie pokazało również, czego młodzi obawiają się najbardziej. Aż 67 proc. respondentów przyznało, że nie chce być postrzeganych jako przeciętni i anonimowi.

To właśnie dlatego tak dużą wagę przywiązują do własnego stylu, zainteresowań i sposobu spędzania czasu. Dla 79 proc. młodych posiadane przedmioty są sposobem wyrażania własnej osobowości.

Dziewczęta częściej budują swój wizerunek poprzez modę, wygląd i twórcze hobby. Chłopcy najczęściej chcą być kojarzeni ze sportem lub grami komputerowymi.

Polska? Powód do dumy

Jednym z najbardziej zaskakujących wniosków raportu jest podejście młodych do Polski. Pokolenia Z i Alfa nie mają kompleksów wobec Zachodu.

Aż 72 proc. uważa, że Polska nie musi już nikogo doganiać, a 79 proc. jest przekonanych, że inne kraje mogą inspirować się naszymi osiągnięciami.

To zupełnie inne spojrzenie niż to, które jeszcze kilkanaście lat temu dominowało wśród starszych pokoleń.

Nowe pokolenie, nowe zasady

Raport pokazuje, że młodzi Polacy są znacznie bardziej pragmatyczni, niż wielu osobom się wydaje. Potrafią oszczędzać, szukają okazji, cenią rodzinę i chcą się wyróżniać.

Choć dorastają w świecie TikToka, Instagrama i internetowych gwiazd, to w najważniejszych sprawach nadal często ufają rodzicom bardziej niż celebrytom z sieci. I właśnie to może być największym zaskoczeniem całego badania.

Zetki, alfy, millenialsi. Jak szukać pokoleniowych punktów wspólnych? Karol Jachymek