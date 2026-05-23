Młodych po prostu na to nie stać

Z najnowszego raportu Deloitte wynika, że sytuacja finansowa młodych Polaków robi się coraz trudniejsza.

Ponad 40 proc. przedstawicieli pokolenia Z i niemal połowa millenialsów przyznaje, że żyje od wypłaty do wypłaty. Rosnące ceny mieszkań, rachunków i codziennych zakupów sprawiają, że coraz więcej planów trzeba odkładać.

Aż 55 proc. zetek i 52 proc. millenialsów twierdzi, że przez problemy finansowe rezygnuje lub opóźnia takie decyzje jak zakup mieszkania, założenie rodziny, studia czy własny biznes.

Własne mieszkanie? „Poza zasięgiem”

Największym problemem okazują się nieruchomości. Dla wielu młodych własne mieszkanie stało się marzeniem niemal nieosiągalnym. Aż 59 proc. przedstawicieli pokolenia Z i ponad połowa millenialsów uważa, że zakup mieszkania jest dziś poza ich możliwościami finansowymi.

Wysokie ceny mieszkań zaczynają wpływać nawet na wybór pracy. Ponad 70 proc. zetek przyznaje, że koszty życia i dostępność mieszkań mają wpływ na ich decyzje zawodowe.

Awans już nie jest najważniejszy

Raport pokazuje też ogromną zmianę w podejściu młodych do kariery. Jeszcze kilka lat temu sukces oznaczał szybki awans i wysokie stanowisko. Dziś młodzi patrzą na to zupełnie inaczej.

Tylko 30 proc. zetek i 22 proc. millenialsów chce błyskawicznej kariery. Coraz więcej osób stawia za to na spokojne zdobywanie doświadczenia, stabilność i życie prywatne.

Zaskakujące są też dane dotyczące stanowisk kierowniczych. Zaledwie 4 proc. młodych Polaków uważa, że celem zawodowym powinno być zostanie menedżerem.

„Nie chcą żyć tylko pracą”

Eksperci zwracają uwagę, że młode pokolenie nie chce powtarzać modelu życia starszych generacji.

"Młodzi chcą łączyć stanowiska liderskie z życiem osobistym. Elastyczność i poczucie, że leadership nie oznacza przeciążenia, są dla nich kluczowe" – mówi Monika Stołowska, dyrektorka HR Deloitte w Polsce.

Coraz większe znaczenie ma więc work-life balance, możliwość pracy zdalnej i spokojniejsze tempo kariery.

AI pomaga w robieniu kariery

Młodzi coraz częściej korzystają też ze sztucznej inteligencji. Narzędzia AI pomagają im nie tylko w pracy, ale też w planowaniu kariery i zdobywaniu nowych kompetencji.

Z AI korzysta już około 58 proc. zetek i 57 proc. millenialsów w Polsce. Wielu używa jej do szukania nowych ścieżek zawodowych czy zdobywania konkretnych porad dotyczących pracy.

Jednocześnie sporo młodych uważa, że firmy nie nadążają za technologiczną rewolucją.

Firmy mają nowy problem

Eksperci ostrzegają, że pracodawcy stoją dziś przed ogromnym wyzwaniem. Chodzi nie tylko o zatrzymywanie pracowników, ale też o przekazywanie wiedzy.

Tylko około 60 proc. młodych wierzy, że ich firmy poradziłyby sobie po odejściu najważniejszych specjalistów.

"Skuteczny transfer wiedzy będzie jednym z największych wyzwań najbliższych lat" – podkreśla Monika Stołowska.

Gdzie są młodzi architekci? Dorota Sibińska o Kongresie Architektury Polskiej I Architektura-murator