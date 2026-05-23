Rosnące ceny biją w emerytów: miesięczny koszt podstawowych zakupów dla seniora przekroczył już 520 zł, a osobista inflacja to ponad 5 proc.

Mimo nominalnych podwyżek i chwilowej ulgi po 13. emeryturze, wielu seniorów z trudem wiąże koniec z końcem, licząc każdy grosz.

Dowiedz się, jak naprawdę wygląda życie emeryta w Polsce i czy ich świadczenia wystarczają na godne funkcjonowanie.

Emeryci płacą coraz więcej. Podstawowe zakupy znów drożeją

Najnowszy raport „Indeks Miesięcznych Zakupów” przygotowany przez UCE RESEARCH, Uniwersytety WSB Merito oraz dziennikarza ekonomicznego Michała Tomaszkiewicza pokazuje, że wydatki seniorów ponownie rosną. Chodzi o koszyk podstawowych produktów potrzebnych do codziennego funkcjonowania — żywności i środków higienicznych.

W kwietniu 2026 roku miesięczny koszt takich zakupów dla jednoosobowego gospodarstwa emeryta wyniósł już 521,40 zł. Jeszcze miesiąc wcześniej było to 515,70 zł. Oznacza to wzrost o 1,1 proc. w ciągu zaledwie miesiąca.

Jeszcze mocniej widać to w ujęciu rocznym. Rok temu identyczny koszyk kosztował 495,20 zł. Dziś senior musi wydać o ponad 26 zł więcej. To tzw. osobista inflacja seniora na poziomie 5,29 proc.

Emerytura często nie nadąża za cenami

Autorzy raportu podkreślają, że dla osób starszych podwyżki są szczególnie bolesne. Emeryci mają zwykle stałe dochody i dużo mniejsze możliwości oszczędzania niż młodsze osoby. Nie zawsze mogą też korzystać z promocji czy kupować większe opakowania produktów. W praktyce oznacza to, że wielu seniorów codziennie kalkuluje wydatki. Średni koszt podstawowego wyżywienia i higieny wynosi dziś około 17,38 zł dziennie. To tylko absolutne minimum potrzebne do funkcjonowania.

Do tego dochodzą rachunki, leki, opłaty za mieszkanie czy koszty ogrzewania. W wielu przypadkach emerytura szybko znika jeszcze przed końcem miesiąca.

13. emerytura chwilowo poprawiła sytuację

Eksperci zauważyli jednak ciekawą zmianę. W kwietniu udział podstawowych zakupów w budżecie seniora wyraźnie spadł. Jeszcze w marcu wydatki na codzienne produkty pochłaniały ponad 30 proc. dochodów emeryta. W kwietniu było to już 15,55 proc.

Powód? Wypłata 13. emerytury. Dodatkowe świadczenie poprawiło sytuację wielu seniorów i pozwoliło spokojniej podejść do wydatków związanych m.in. ze świętami wielkanocnymi. Autorzy raportu podkreślają jednak, że był to efekt chwilowy.

Wielkanoc uderzyła po kieszeni seniorów

Święta oznaczały dla wielu emerytów dodatkowe wydatki. Samo uzupełnienie środków czystości i chemii gospodarczej mogło kosztować od 40 do 60 zł. Do tego doszły zakupy spożywcze związane z przygotowaniem tradycyjnych potraw — jajka, wędliny, składniki do barszczu białego czy wypieków. Łącznie dodatkowe świąteczne wydatki wynosiły nawet 140–210 zł.

Dla części seniorów to równowartość nawet 10 dni podstawowych zakupów spożywczych.

Czy da się dziś przeżyć z emerytury?

Raport pokazuje problem, o którym seniorzy mówią od dawna. Choć emerytura nominalnie rośnie, ceny w sklepach nadal skutecznie zjadają podwyżki świadczeń. Największym wyzwaniem pozostają codzienne wydatki seniorów — żywność, chemia gospodarcza i opłaty za mieszkanie. Wiele osób starszych przyznaje, że coraz częściej rezygnuje z części zakupów lub szuka najtańszych produktów. Eksperci nie mają złudzeń: jeśli inflacja ponownie przyspieszy, sytuacja wielu emerytów może stać się jeszcze trudniejsza.

