Po odmrożeniu cen, rachunki za prąd i gaz wzrosły, a dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne sprawiają, że miesięczne koszty są wyższe o kilkadziesiąt złotych.

Czynsze i opłaty administracyjne rosną szybciej niż pensje, a ukryte mikropłatności za usługi cyfrowe i inne drobiazgi po cichu pochłaniają znaczne kwoty z domowych budżetów.

Utrzymanie samochodu stało się tak drogie, że dla wielu rodzin przypomina "drugi czynsz", a codzienne zakupy wciąż są kosztowne, mimo wyhamowania inflacji.

Rachunki za prąd i gaz wróciły do realiów rynku

Jeszcze niedawno wielu Polaków liczyło, że po zakończeniu części mechanizmów mrożenia cen rachunki zaczną spadać. W praktyce okazało się jednak, że ceny energii to tylko część problemu. Dziś coraz większą część faktur stanowią opłaty systemowe, dystrybucyjne i koszty utrzymania infrastruktury.

W 2026 roku przeciętne gospodarstwo domowe płaci za prąd średnio o kilka–kilkanaście złotych miesięcznie więcej niż rok wcześniej. Sama energia w taryfach nie zawsze jest dużo droższa, ale wzrosły dodatkowe opłaty doliczane do rachunków. Dotyczy to między innymi opłaty mocowej czy kosztów dystrybucji.

Podobnie wygląda sytuacja z gazem. Choć ceny surowca częściowo się ustabilizowały, rachunki nadal pozostają wysokie przez koszty przesyłu i utrzymania systemu. W praktyce oznacza to, że rodzina płacąca wcześniej około 350 zł miesięcznie za energię elektryczną i gaz dziś często widzi rachunki bliższe 400–450 zł. Rocznie daje to nawet ponad tysiąc złotych dodatkowych wydatków.

Czynsze rosną szybciej niż pensje

Jednym z najmocniej odczuwalnych kosztów pozostają dziś opłaty mieszkaniowe. Jeszcze kilka lat temu wiele osób płaciło za czynsz do mieszkania 500–700 zł miesięcznie. Dziś w dużych miastach rachunki administracyjne przekraczające 1000 zł nie są już niczym wyjątkowym.

Rosną:

koszty ogrzewania,

wywóz śmieci,

fundusze remontowe,

utrzymanie części wspólnych,

opłaty za wodę i ścieki.

W części miast opłaty za śmieci wzrosły w ostatnich latach nawet o kilkadziesiąt procent. Do tego dochodzą wyższe koszty utrzymania budynków, które spółdzielnie i wspólnoty przerzucają na mieszkańców.

Najbardziej problematyczne jest to, że pojedyncze podwyżki wydają się niewielkie. 15 zł więcej za śmieci, 20 zł za fundusz remontowy, kolejne 30 zł za ogrzewanie. Gdy jednak wszystko zsumować, okazuje się, że miesięczne koszty mieszkania rosną o 100–200 zł rocznie.

Małe subskrypcje, wielkie wydatki

Jeszcze kilka lat temu wiele cyfrowych usług kosztowało symboliczne kwoty. Dziś praktycznie każda platforma streamingowa i operator telekomunikacyjny regularnie aktualizuje cenniki.

Netflix w ostatnich latach kilkukrotnie podnosił ceny swoich pakietów. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Spotify, Disney+ czy platform oferujących transmisje sportowe. Operatorzy telefonii komórkowej coraz częściej stosują klauzule inflacyjne, które pozwalają automatycznie podnosić abonamenty.

Na pierwszy rzut oka dodatkowe 5–10 zł miesięcznie nie robi dużego wrażenia. Problem pojawia się wtedy, gdy w jednym domu działa:

kilka serwisów streamingowych,

dwa lub trzy abonamenty telefoniczne,

internet światłowodowy,

telewizja,

dodatkowe usługi cyfrowe.

W efekcie miesięczne opłaty za cyfrową rozrywkę i komunikację potrafią przekraczać nawet 400–500 zł.

Drożyzna w sklepach nie zniknęła

Inflacja wyhamowała, ale ceny nie wróciły do poziomów sprzed kilku lat. To właśnie dlatego wielu Polaków ma poczucie, że codzienne zakupy nadal są bardzo drogie.

Wystarczy porównać ceny podstawowych produktów:

masło kosztujące jeszcze kilka lat temu około 5 zł dziś często przekracza 9 zł,

kawa podrożała nawet o kilkadziesiąt procent,

pieczywo, nabiał i mięso również kosztują wyraźnie więcej niż przed pandemią.

Koszyk zakupowy rodziny 2+2, który w 2021 roku kosztował około 1200–1500 zł miesięcznie, dziś w wielu przypadkach przekracza 2000 zł.

Największy problem polega na tym, że wzrosty rozłożyły się na tysiące codziennych zakupów. To właśnie ten efekt sprawia, że drożyzna jest odczuwalna praktycznie przy każdej wizycie w sklepie.

Samochód drogi jak mieszkanie

Utrzymanie auta jeszcze kilka lat temu było dla wielu rodzin standardowym wydatkiem. Dziś coraz częściej staje się poważnym obciążeniem budżetu.

Rosną:

ceny paliwa,

składki OC,

koszty napraw,

ceny części,

opłaty parkingowe,

koszty serwisowania.

W dużych miastach miesięczne wydatki związane z samochodem potrafią przekraczać 1500 zł. Samo paliwo przy regularnych dojazdach do pracy oznacza wydatek kilkuset złotych miesięcznie. Do tego dochodzą droższe parkingi i strefy płatnego parkowania. Kierowcy coraz częściej zauważają, że utrzymanie auta zaczyna przypominać drugi czynsz.

Ukryte opłaty zjadają pieniądze po cichu

Najbardziej podstępne są dziś wydatki, których wiele osób nawet nie zauważa. Kilka złotych prowizji, dodatkowa opłata serwisowa czy płatna dostawa jedzenia wydają się drobiazgami. Problem pojawia się wtedy, gdy takich kosztów robi się kilkanaście miesięcznie.

Coraz częściej Polacy płacą za:

wypłaty z bankomatów,

przewalutowania,

prowadzenie konta,

dostawy jedzenia,

opłaty serwisowe przy zakupie biletów,

dodatkowy bagaż w tanich liniach lotniczych,

wybór miejsca w samolocie.

Do tego dochodzą mikropłatności w aplikacjach i subskrypcjach, które łatwo przeoczyć.

5 zł tu, 12 zł tam, 20 zł za kolejną usługę – i nagle okazuje się, że miesięcznie znika dodatkowe kilkaset złotych.

Dlaczego mimo wyższych pensji wielu Polakom żyje się trudniej? To pytanie pojawia się dziś bardzo często. Wynagrodzenia rzeczywiście rosną, ale jednocześnie coraz większą część budżetu pochłaniają koszty stałe. Rachunki, opłaty mieszkaniowe, energia, transport czy żywność to wydatki, z których trudno zrezygnować. I właśnie dlatego nawet niewielkie podwyżki są dziś tak mocno odczuwalne.

Największym problemem nie jest jedna wielka podwyżka, ale dziesiątki małych rachunków, które rosną jednocześnie. W efekcie coraz więcej osób ma poczucie, że mimo wyższych zarobków pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej niż jeszcze kilka lat temu.

