We wtorek, 5 maja 2026 r., rząd zajmie się pakietem zmian, które obejmą zarówno ceny energii, jak i wsparcie dla osób starszych oraz nowe formy oszczędzania. Wśród projektów znalazły się uproszczone rachunki za prąd, bon senioralny oraz propozycja wprowadzenia Osobistych Kont Inwestycyjnych.

Koniec z trudnymi fakturami

Najbardziej odczuwalna zmiana dotyczy rachunków za energię. Nowe przepisy zakładają, że kluczowe informacje – przede wszystkim całkowita kwota do zapłaty oraz najważniejsze składniki rachunku – będą widoczne już na pierwszej stronie. To odpowiedź na wieloletnie skargi odbiorców, którzy często nie byli w stanie zrozumieć, za co dokładnie płacą. Uproszczenie ma pomóc lepiej kontrolować ceny energii i domowe wydatki.

Dodatkowo rząd chce zwiększyć znaczenie komunikacji elektronicznej. Podstawową formą kontaktu z dostawcami energii ma stać się komunikacja cyfrowa, choć nadal będzie można wybrać tradycyjne, papierowe rachunki.

Bon senioralny dla osób 65+

Drugim ważnym elementem zmian jest bon senioralny, który ma wspierać osoby starsze w codziennym funkcjonowaniu. Świadczenie będzie dostępne dla osób po 65. roku życia, których miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Co istotne, nie będzie to wypłata pieniędzy, lecz dostęp do konkretnych usług.

Bon senioralny obejmie pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego. Chodzi m.in. o wsparcie przy przygotowaniu posiłków, ubieraniu się, utrzymaniu porządku czy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Wsparcie będzie miało charakter czasowy – maksymalnie do dwóch tygodni – i ma trafiać przede wszystkim tam, gdzie dziś brakuje publicznych usług opiekuńczych.

Nowość: Osobiste Konta Inwestycyjne

Rząd zajmie się także projektem dotyczącym Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI), które mają być nową formą oszczędzania i inwestowania dla obywateli. Zgodnie z założeniami, każda pełnoletnia osoba będzie mogła założyć takie konto, a środki zgromadzone w jego ramach będą objęte specjalnym podatkiem od aktywów. Jednocześnie przewidziano częściowe zwolnienia – np. dla oszczędności w obligacjach czy na rachunkach bankowych do określonych limitów. Nowe rozwiązanie ma zwiększyć możliwości budowania kapitału, choć szczegóły jego funkcjonowania będą jeszcze analizowane w trakcie prac legislacyjnych.

Nowe zasady dla usług opiekuńczych

Na tapecie rządzących będą dziś także zmiany w systemie pomocy społecznej, które mają uporządkować zasady świadczenia usług opiekuńczych. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie standardów określających, jakie czynności obejmuje opieka, w jakich warunkach powinna być realizowana oraz jak będzie kontrolowana jej jakość.

Większą rolę mają zyskać samorządy – to gminy będą odpowiadać za monitorowanie i ocenę usług. Projekt wprowadza również konkretne wymagania wobec osób świadczących opiekę. Muszą być pełnoletnie, nie mogą być bliskimi członkami rodziny podopiecznego, a dodatkowo będą zobowiązane do ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy.

Zmiany przygotowane przez resort rodziny są elementem realizacji zobowiązań związanych z Krajowym Planem Odbudowy i mają poprawić jakość oraz przejrzystość systemu wsparcia dla osób potrzebujących.

