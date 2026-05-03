Po odmrożeniu cen w 2026 roku rachunki za prąd dla wielu gospodarstw domowych wzrosły, mimo że sama energia elektryczna lekko potaniała.

Wzrost rachunków wynika głównie z wyższych opłat systemowych i dystrybucyjnych, które stanowią ponad połowę całkowitego kosztu energii.

Ceny gazu w 2026 roku odnotowały niewielki spadek, co przekłada się na kosmetyczną ulgę dla odbiorców.

Koniec mrożenia cen energii to moment, na który wielu czekało z nadzieją, ale też z niepokojem. W 2026 roku wróciliśmy do rynkowych realiów i szybko okazało się, że to, co miało przynieść ulgę, wcale nie musi oznaczać niższych rachunków. Bo choć ceny prądu na papierze lekko spadły, to dla wielu gospodarstw domowych rachunki za energię wcale nie zmalały. W niektórych przypadkach są nawet wyższe niż wcześniej.

Jeszcze niedawno państwo skutecznie tłumiło wzrost kosztów, wprowadzając mechanizm mrożenia cen. Przez kilka lat odbiorcy energii nie odczuwali w pełni skutków drożejącego rynku. Ten system jednak wygasł i dziś rachunki znów pokazują rzeczywisty koszt energii – taki, jaki wynika z taryf i całego systemu opłat. To właśnie ten moment, kiedy wiele osób po raz pierwszy od dawna zaczęło się zastanawiać, za co właściwie płaci.

Ile płacimy w 2026 roku?

Najczęstsze pytanie brzmi dziś bardzo prosto: ile to oznacza dla mojego portfela? W przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego korzystającego z taryfy G11 rachunki za prąd wzrosły średnio o około 3 proc. rok do roku.

W praktyce wygląda to tak: mieszkanie o niskim zużyciu energii zapłaci o około 5–10 zł miesięcznie więcej, przeciętna rodzina musi liczyć się z podwyżką rzędu 10–20 zł, a w domu jednorodzinnym wzrost może sięgnąć nawet kilkudziesięciu złotych miesięcznie. To nie są ogromne kwoty w skali jednego miesiąca, ale w skali roku robią już zauważalną różnicę.

Tańszy prąd, droższy rachunek – gdzie znika różnica?

Największe zaskoczenie przynosi prąd. Sama energia elektryczna jest dziś nieco tańsza niż rok wcześniej – cena w taryfach dla gospodarstw domowych spadła symbolicznie, do poziomu około 495 zł za MWh. Można by więc oczekiwać niższych rachunków. W praktyce jest jednak odwrotnie.

Powód jest prosty: energia to tylko część rachunku. W typowej fakturze stanowi ona nawet mniej niż połowę całkowitego kosztu. Reszta to opłaty za dystrybucję, utrzymanie sieci, system energetyczny oraz podatki. To właśnie te elementy rosną najszybciej i „zjadają” ewentualne oszczędności wynikające ze spadku cen prądu.

Ceny gazu w 2026. Niewielka ulga dla odbiorców

Nieco spokojniej wygląda sytuacja w przypadku gazu. Ceny gazu w 2026 roku delikatnie spadły, głównie dzięki niższym kosztom dystrybucji. Różnice są jednak niewielkie i w praktyce oznaczają kilka złotych mniej miesięcznie.

Dla przykładu, przy standardowym zużyciu rachunek może spaść z około 193 zł do około 192 zł miesięcznie. To raczej kosmetyczna zmiana niż realna ulga, zwłaszcza w porównaniu z rosnącymi rachunkami za prąd.

Dlaczego rachunki za energię rosną?

Źródłem całego problemu jest sposób, w jaki skonstruowane są rachunki za energię. To nie tylko opłata za zużyty prąd czy gaz, ale cały zestaw kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu. Na rachunek składają się koszty przesyłu energii, utrzymania infrastruktury, opłaty systemowe oraz podatki. W ostatnich latach to właśnie te elementy rosły najszybciej. Dlatego nawet jeśli surowiec tanieje, końcowy rachunek niekoniecznie podąża w tym samym kierunku.

Co dalej z cenami energii?

Na najbliższe miesiące prognozy są umiarkowane. Eksperci zakładają raczej stabilizację niż gwałtowne zmiany, ale podkreślają, że wiele zależy od czynników zewnętrznych. W dłuższej perspektywie wpływ będą miały koszty transformacji energetycznej, inwestycje w sieci oraz ceny emisji CO₂. To oznacza, że rachunki za energię raczej nie wrócą już do poziomów z okresu mrożenia.

Jak obniżyć rachunki za prąd i gaz?

W tej sytuacji coraz więcej osób zaczyna szukać sposobów na ograniczenie kosztów. Najprostsze rozwiązania to zmiana taryfy, bardziej świadome korzystanie z energii czy ograniczenie zużycia. W praktyce nawet drobne zmiany mogą przynieść zauważalne oszczędności. W dłuższej perspektywie coraz więcej osób decyduje się na inwestycje takie jak fotowoltaika czy termomodernizacja, które pozwalają realnie obniżyć rachunki.

Rok 2026 pokazuje jasno, że ceny energii i rachunki to nie to samo. Prąd może być tańszy jako surowiec, gaz może lekko tanieć, ale końcowy rachunek zależy od wielu innych czynników. Dla odbiorców oznacza to jedno – koniec sztucznie niskich cen i powrót do realnych kosztów energii, które trzeba uwzględnić w domowym budżecie.

FAQ – najczęstsze pytania o ceny prądu i gazu

Ile wynosi rachunek za prąd w 2026 roku?

Przeciętny rachunek wzrósł o około 3 proc. rok do roku, co oznacza zwykle kilka–kilkanaście złotych więcej miesięcznie w zależności od zużycia.

Czy ceny prądu jeszcze wzrosną?

W krótkim terminie spodziewana jest stabilizacja, ale w dłuższej perspektywie rachunki mogą rosnąć przez wyższe opłaty systemowe i koszty transformacji energetycznej.

Dlaczego rachunki rosną mimo spadku cen energii?

Bo koszt samej energii to tylko część rachunku. Rosną opłaty za dystrybucję, utrzymanie sieci oraz podatki.

Czy gaz będzie tańszy w 2026 roku?

Tak, ale tylko nieznacznie. Spadki rachunków są symboliczne i wynoszą zwykle kilka złotych miesięcznie.

Czy wrócą dopłaty do prądu i gazu?

Na dziś nie ma takich planów w skali, jaka obowiązywała w latach 2022–2025. System wrócił do zasad rynkowych.

Jak obniżyć rachunki za energię?

Najprościej ograniczyć zużycie, zmienić taryfę lub zainwestować w energooszczędne rozwiązania, takie jak fotowoltaika czy lepsza izolacja domu.

