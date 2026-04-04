Rząd proponuje Ogólne Konto Inwestycyjne (OKI), aby Polacy mogli uniknąć podatku Belki.

Nowe konto pozwoli oszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, szczególnie przy długoterminowych inwestycjach.

Konto bez podatku Belki. Co dokładnie proponuje rząd

Rząd pracuje nad wprowadzeniem nowego produktu oszczędnościowo-inwestycyjnego – tzw. OKI (Ogólne Konto Inwestycyjne), które ma umożliwić uniknięcie 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych.

Dziś każdy zysk z lokaty, obligacji czy inwestycji giełdowych jest automatycznie pomniejszany o podatek Belki. Oznacza to, że realna stopa zwrotu jest niższa – np. przy zysku 10 tys. zł inwestor oddaje fiskusowi 1900 zł.

Nowe konto ma działać podobnie do istniejących rozwiązań, takich jak IKE czy IKZE, ale w bardziej uproszczonej formule i z szerszym dostępem.

Ile można realnie zyskać? Konkretne wyliczenia

Brak podatku Belki ma największe znaczenie w długim okresie. Przyjmijmy prosty scenariusz:

Inwestycja: 50 000 zł Średnia stopa zwrotu: 6 proc. rocznie Okres: 10 lat

Bez podatku: ok. 89 500 zł Z podatkiem Belki: ok. 82 000 zł

Różnica to ponad 7 000 zł na korzyść konta zwolnionego z podatku.

W dłuższym horyzoncie efekt rośnie wykładniczo. Przy 20 latach różnica może przekroczyć nawet 20–30 tys. zł, w zależności od stopy zwrotu.

Warunki kluczowe. Tu pojawia się „haczyk”

Zwolnienie z podatku nie będzie bezwarunkowe. Projekt zakłada spełnienie określonych wymogów, podobnych do tych znanych z IKE.

Kluczowy jest horyzont inwestycyjny. W praktyce oznacza to konieczność utrzymania środków przez określony czas. W przypadku wcześniejszej wypłaty zysk może zostać opodatkowany standardową stawką 19 proc.

Drugim istotnym elementem mają być limity wpłat. W istniejących rozwiązaniach (IKE) wynoszą one ponad 20 tys. zł rocznie. Jeśli podobny poziom zostanie utrzymany, konto będzie atrakcyjne głównie dla osób odkładających regularnie większe kwoty.

Kto realnie zyska najwięcej

Największym beneficjentem będą inwestorzy długoterminowi. Osoby, które inwestują przez 10–20 lat, odczują największy efekt „braku podatku”. Dotyczy to szczególnie osób odkładających np. 500–1000 zł miesięcznie. Przy takich kwotach i długim okresie inwestowania różnica podatkowa może sięgać dziesiątek tysięcy złotych. Zyskają także osoby inwestujące w akcje i fundusze, gdzie stopa zwrotu jest wyższa niż na lokatach – a więc podatek „zjada” więcej.

Kto może nie odczuć różnicy

Nowe konto będzie mniej korzystne dla osób inwestujących krótkoterminowo lub trzymających środki na nisko oprocentowanych lokatach.

Przykład: lokata 10 000 zł na 3 proc. rocznie daje 300 zł zysku. Podatek Belki to 57 zł. Oszczędność podatkowa jest więc niewielka.

Dla takich osób większe znaczenie ma oprocentowanie niż sam brak podatku.

Dlaczego rząd wprowadza nowe konto

Z danych NBP wynika, że Polacy trzymają na rachunkach bankowych ponad 1,2 bln zł, często na nisko oprocentowanych kontach. Celem OKI jest przekierowanie części tych środków na rynek kapitałowy – do akcji, obligacji czy funduszy inwestycyjnych. To ma zwiększyć inwestycje w gospodarce i jednocześnie poprawić długoterminowe oszczędności Polaków.

Produkt dla cierpliwych

Nowe konto bez podatku Belki może być realnie opłacalne, ale tylko w określonych warunkach. Kluczowe są trzy elementy:

długi horyzont inwestycyjny,

regularne wpłaty,

brak wcześniejszych wypłat.

Dla osób spełniających te warunki to jedno z najbardziej korzystnych narzędzi budowania kapitału. Dla pozostałych może okazać się rozwiązaniem o ograniczonej wartości.

