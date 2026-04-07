Jawność płac zmieni wszystko

Już od czerwca pracownicy zyskają dostęp do informacji o wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach. Nie chodzi o konkretne pensje kolegów z biurka obok, ale o średnie zarobki – także z podziałem na płeć.

W praktyce oznacza to jedno: każdy będzie mógł sprawdzić, czy zarabia więcej, czy mniej niż inni. A to – jak podkreślają eksperci – może wywołać prawdziwy wstrząs na rynku pracy.

„Nie liczy się kwota, tylko porównanie”

Jak tłumaczy Andrzej Falkowski z Uniwersytetu SWPS, sposób postrzegania wynagrodzeń nie zależy od samej wysokości pensji, lecz od tego, jak wypada ona na tle innych.

Jeśli pracownik dowie się, że zarabia mniej niż kolega na tym samym stanowisku, jego dotychczas „dobra” pensja nagle przestaje taka być. Pojawia się frustracja, poczucie niesprawiedliwości i pytanie: dlaczego on dostaje więcej?

To mechanizm dobrze znany z badań. W jednym z eksperymentów większość osób wybierała niższą pensję, jeśli była wyższa niż u innych, zamiast wyższej – ale niższej od zarobków otoczenia.

Konkretne liczby pokazują skalę problemu

Różnice w wynagrodzeniach potrafią być ogromne. Przykłady z zagranicy pokazują, że osoby na podobnych stanowiskach mogą zarabiać nawet kilkukrotnie różne kwoty.

Na amerykańskich uczelniach publicznych, gdzie jawność płac obowiązuje od lat, profesorowie zarabiają średnio od około 179 tys. do 238 tys. dolarów rocznie, ale zdarzają się przypadki wynagrodzeń rzędu 700 tys. dolarów.

To oznacza, że ktoś zarabiający 200 tys. dolarów – teoretycznie bardzo dużo – może czuć się gorzej, bo jego kolega dostaje trzy razy więcej.

Podobny efekt może pojawić się na polskim rynku pracy.

Konflikty w firmach są niemal pewne

Eksperci nie mają wątpliwości – pierwsze miesiące po wprowadzeniu jawności płac będą trudne. Pracownicy zaczną porównywać wynagrodzenia, a menedżerowie będą musieli odpowiadać na niewygodne pytania.

Dlaczego ktoś zarabia więcej? Z czego wynikają różnice? Czy system wynagrodzeń jest sprawiedliwy?

To może prowadzić do napięć, spadku satysfakcji z pracy, a nawet problemów psychologicznych. W skrajnych przypadkach pracownicy mogą odczuwać spadek własnej wartości.

Rynek pracy może się „ruszyć”

Jawność płac może też zwiększyć rotację pracowników. Osoby, które uznają, że są niedoceniane finansowo, zaczną szukać lepiej płatnych ofert.

To naturalny mechanizm – i jednocześnie jeden z powodów, dla których zmiana może uporządkować rynek pracy.

Firmy będą zmuszone do bardziej przejrzystych systemów wynagrodzeń, jasnych zasad awansu i lepszego uzasadniania różnic w płacach.

Plusy pojawią się później

Choć początek może być burzliwy, w dłuższej perspektywie jawność płac może przynieść pozytywne efekty. Większa przejrzystość oznacza większą kontrolę nad systemem wynagrodzeń i mniejsze pole do nadużyć.

Eksperci wskazują, że rynek pracy może stać się bardziej uporządkowany, a zasady wynagradzania – bardziej czytelne. Ale zanim to nastąpi, firmy i pracownicy muszą przygotować się na okres napięć.

Dla wielu pracowników kluczowe będzie jedno pytanie: czy zarabiam tyle, ile powinienem? Dzięki nowym przepisom odpowiedź będzie łatwiejsza niż kiedykolwiek. I właśnie to może okazać się największą zmianą – bo wynagrodzenia przestaną być tematem tabu.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber