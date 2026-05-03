Według OECD, do klasy średniej zalicza się osoby z dochodami między 75% a 200% mediany, co w Polsce dotyczy nawet ponad połowy społeczeństwa.

Klasa średnia to nie tylko dochody, ale też stabilne zatrudnienie, możliwość oszczędzania, dostęp do usług i bezpieczeństwo finansowe.

W Polsce, mimo relatywnie wysokich dochodów, wielu Polaków nie czuje się finansowo stabilnie z powodu rosnących kosztów życia, zwłaszcza mieszkań i kredytów.

Inflacja i zmiany na rynku pracy szczególnie dotykają klasę średnią, która nie kwalifikuje się do pomocy socjalnej, ale odczuwa wzrost kosztów życia.

Klasa średnia w Polsce: Ile trzeba zarabiać, by do niej należeć?

Pojęcie "klasy średniej" jest jednym z najbardziej dyskutowanych, ale jednocześnie niejednoznacznych terminów w ekonomii. W Polsce jedni uważają się za jej część, inni twierdzą, że praktycznie zniknęła. Jak jest naprawdę i co mówią twarde dane? Kluczowe jest zrozumienie, że nie istnieje jedna oficjalna definicja klasy średniej. Jednak według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zalicza się do niej osoby, których dochody mieszczą się między 75% a 200% mediany dochodu w danym kraju. To kryterium pozwala na elastyczne dostosowanie definicji do specyfiki ekonomicznej każdego państwa.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że mediana wynagrodzeń w Polsce w ostatnich latach oscyluje w okolicach kilku tysięcy złotych netto miesięcznie. Dokładna kwota zależy od metodologii i roku badania. Oznacza to, że szeroko rozumiana klasa średnia w Polsce obejmuje osoby zarabiające mniej więcej od "trochę poniżej średniej" do około dwukrotności mediany. Przykładowo, jeśli mediana wynosi 5000 zł netto, to do klasy średniej zaliczać się mogą osoby zarabiające od około 3750 zł do 10 000 zł netto. Według analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w Polsce do klasy średniej można zaliczyć nawet ponad połowę społeczeństwa, choć jest to grupa bardzo zróżnicowana pod względem dochodów i stylu życia.

Dochody to nie wszystko

Chociaż wysokość zarobków jest kluczowym elementem w definiowaniu przynależności do klasy średniej, eksperci podkreślają, że sama pensja nie wystarczy. Klasa średnia w Polsce, podobnie jak globalnie, to znacznie więcej niż tylko cyfry na pasku wypłaty. Istotne są również inne aspekty, które zapewniają stabilność i komfort życia. Do najważniejszych z nich zalicza się stabilne zatrudnienie, które daje poczucie bezpieczeństwa i możliwość planowania przyszłości.

Osoby należące do klasy średniej zazwyczaj mają możliwość oszczędzania, co pozwala na budowanie poduszki finansowej i realizację długoterminowych celów, takich jak zakup mieszkania czy edukacja dzieci. Równie ważny jest dostęp do wysokiej jakości usług, takich jak edukacja i opieka zdrowotna.

W Polsce często obserwujemy wyraźny rozdźwięk między tym, ile trzeba zarabiać, a tym, jak Polacy faktycznie czują się finansowo. Badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) pokazują, że wielu Polaków identyfikuje się z klasą średnią, niezależnie od ich realnych dochodów. To zjawisko wynika często z aspiracji i poczucia przynależności do określonej grupy społecznej, nawet jeśli twarde dane ekonomiczne nie zawsze to potwierdzają.

Według OECD, w niektórych państwach udział klasy średniej maleje lub stagnuje. W Polsce sytuacja jest bardziej złożona. Z jednej strony, część analiz wskazuje na jej rozwój po 2004 roku, czyli po wejściu do Unii Europejskiej, co było związane z dynamicznym wzrostem gospodarczym i poprawą standardu życia. Z drugiej strony, ostatnie lata, naznaczone wysoką inflacją i znacznym wzrostem kosztów życia, wywierają silną presję na jej kondycję.

