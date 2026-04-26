Szpiegostwo przemysłowe to nieuprawnione pozyskiwanie poufnych informacji biznesowych, takich jak tajemnice handlowe, które są kluczowym aktywem w gospodarce opartej na wiedzy.

Jest to globalny i rosnący problem, a Europa jest szczególnie atrakcyjnym celem ze względu na innowacyjność, z około 20% firm doświadczających naruszeń danych.

Współczesne szpiegostwo opiera się głównie na cyberkradzieży danych (włamania, malware), ale wykorzystuje też insiderów, socjotechnikę i infiltrację.

Czym jest szpiegostwo przemysłowe i dlaczego to dziś tak duży problem?

Szpiegostwo przemysłowe to nic innego jak kradzież poufnych informacji biznesowych. Chodzi o dane, które dają firmie przewagę nad konkurencją: unikalne technologie, listy klientów, strategie marketingowe czy plany rozwoju. Te informacje, nazywane tajemnicami handlowymi, mają realną wartość ekonomiczną. Pozwalają działać szybciej, taniej i skuteczniej.

Jak podkreśla Komisja Europejska, w dzisiejszej gospodarce informacja jest jednym z najważniejszych aktywów. Jej ochrona to fundament innowacji i wzrostu gospodarczego. Kiedy cenne dane wpadają w niepowołane ręce, firma traci nie tylko pieniądze, ale też pozycję na rynku, którą budowała latami.

Europa i Polska na celowniku. Kto jest najbardziej zagrożony?

Europa, z jej wysokim poziomem innowacyjności i zaawansowanym know-how, stała się jednym z głównych celów dla szpiegów przemysłowych. Raporty przygotowane m.in. dla Komisji Europejskiej nie pozostawiają złudzeń – nasz kontynent jest „szczególnie podatny” na tego typu ataki. Szacuje się, że szpiegostwo przemysłowe dotknęło co najmniej 20% europejskich firm, które doświadczyły naruszeń związanych z kradzieżą danych.

Najczęściej na celowniku znajdują się branże o wysokiej wartości technologicznej, takie jak: przemysł i produkcja, sektor ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), branża finansowa, technologie medyczne.

Chociaż brakuje szczegółowych, publicznych raportów dotyczących wyłącznie Polski, eksperci są zgodni: jako część jednolitego rynku UE i globalnych łańcuchów dostaw, podlegamy dokładnie tym samym zagrożeniom. Polskie firmy technologiczne, produkcyjne i finansowe są tak samo narażone jak ich odpowiedniki w Niemczech czy Francji.

Jak firmy tracą dane? Najczęstsze metody szpiegów

Metody działania szpiegów przemysłowych łączą zaawansowaną technologię z klasycznymi technikami opartymi na ludzkich słabościach. Obecnie dominuje jednak cyberprzestępczość. Według raportu Komisji Europejskiej, cybernetyczna kradzież danych to „konkretne i rosnące zagrożenie”, a firmy w Unii Europejskiej są regularnie celem cyberataków. Zamiast kraść segregatory, przestępcy włamują się do sieci, podsyłają złośliwe oprogramowanie (malware) i zdalnie przejmują kontrolę nad firmowymi serwerami.

Inne popularne metody to np. insiderzy, czyli nieuczciwi pracownicy, którzy mają legalny dostęp do informacji. Mogą świadomie kraść dane, przekazywać je konkurencji lub wykorzystywać zdobytą wiedzę po zmianie pracy. Wykorzystywany jest też phishing, czyli wyłudzanie haseł przez fałszywe maile, podszywanie się pod partnerów biznesowych czy manipulacja w celu wyciągnięcia poufnych informacji.

Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie Pytanie 1 z 10 999 – co to za numer? Pogotowie ratunkowe Policja Straż Pożarna Następne pytanie