Zmiana finansowania ratownictwa: Ministerstwo Klimatu proponuje, aby 15% opłaty na ratownictwo górskie było doliczane do ceny biletu do parków narodowych, zamiast być potrącane z ich przychodów.

Obawy TPN: Tatrzański Park Narodowy (TPN) obawia się, że nowe zasady mogą zmniejszyć budżety parków i podnieść opłaty dla turystów, jeśli dopłata obejmie też inne usługi.

Postulat TOPR: Naczelnik TOPR sugeruje zwiększenie dopłaty do co najmniej 20% i doprecyzowanie przepisów, aby zapewnić stabilne finansowanie ratownictwa górskiego.

Poparcie PPN: Pieniński Park Narodowy (PPN) popiera zmiany, argumentując, że odrębna dopłata jest korzystniejsza dla budżetów parków i rozważa rozwiązania stosowane w innych krajach.

Nowe zasady finansowania TOPR i GOPR. Co proponuje resort klimatu?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, chce zmienić zasady, na jakich górskie parki narodowe wspierają finansowo ratowników. Do tej pory było prosto: 15 proc. z każdego sprzedanego biletu wstępu trafiało na konta Górskiego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Teraz resort proponuje nowy model. Zamiast procentu od przychodu parku, do ceny każdego biletu miałaby być doliczana osobna, sztywna opłata na ratownictwo. Według urzędników ma to wzmocnić system i dostosować go do coraz większego ruchu turystycznego.

Zmiany dotyczą nie tylko Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale też Karkonoskiego, Gór Stołowych, Babiogórskiego, Gorczańskiego, Bieszczadzkiego i Magurskiego. To właśnie one przekazują część swoich wpływów na działalność GOPR i TOPR. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody trafił już do konsultacji publicznych.

Tłumy w Tatrach na Hali Gąsienicowej

Tatrzański Park Narodowy ma wątpliwości. Czy turyści zapłacą więcej?

Pomysł ministerstwa budzi poważne obawy dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, Szymona Ziobrowskiego. Jego zdaniem nowe przepisy mogą w praktyce oznaczać podwyżki dla osób odwiedzających góry. Dlaczego? Projekt zakłada, że opłata na ratownictwo mogłaby być doliczana nie tylko do biletów wstępu, ale też do innych usług, na przykład opłat parkingowych. To oznacza, że proponowane zmiany w finansowaniu ratownictwa górskiego mogą doprowadzić do sytuacji, w której jeden turysta zapłaci tę daninę kilka razy podczas jednej wycieczki.

Projekt może doprowadzić do wzrostu opłat. Może się zdarzyć, że jedna osoba będzie ponosić tę opłatę wielokrotnie, np. przy bilecie wstępu, parkingu czy innych usługach – zaznacza w rozmowie z Polską Agencją Prasową dyrektor Szymon Ziobrowski.

TOPR chce więcej pieniędzy, a Pieniński Park Narodowy popiera zmiany

Głos w sprawie zabrali też sami ratownicy. Naczelnik TOPR, Jan Krzysztof, uważa, że skoro system ma być zmieniany, to warto od razu zwiększyć stawkę. Jego zdaniem dopłata na ratownictwo powinna wynosić co najmniej 20 procent, a nie 15.

Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego, Michał Sokołowski popiera projekt ministerstwa. Dlaczego? Bo w nowym modelu opłata na ratownictwo byłaby doliczana do ceny biletu, a nie zabierana z przychodów parku.

Nowe przepisy wprowadzają dotkliwe kary finansowe – za brak biletu w parku narodowym turysta zapłaci wielokrotność jego ceny. Wysokość tej opłaty będzie określana indywidualnie. Jest jednak furtka – jeśli gapowicz zapłaci karę w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania, będzie mógł liczyć na zniżkę.

