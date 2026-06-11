Zero prywatności w sieci

W Wielkiej Brytanii rozpętała się gorąca debata o granicach prywatności w sieci. Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają uniemożliwić dzieciom przesyłanie i odbieranie nagich zdjęć przez smartfony oraz komunikatory internetowe.

Choć cel wydaje się szczytny, eksperci alarmują, że skutki mogą dotknąć milionów zwykłych użytkowników.

Telefon pod cyfrowym nadzorem?

Według medialnych doniesień nowe przepisy mają zobowiązać firmy technologiczne do wdrożenia systemów wykrywających określone treści przesyłane przez najmłodszych użytkowników.

Chodzi nie tylko o zdjęcia. Analizie mogłyby podlegać także wiadomości, rozmowy wideo i inne formy komunikacji cyfrowej. To właśnie ten element budzi największe emocje.

Jak działałby taki system?

Kluczową rolę odgrywa technologia określana jako „client-side scanning”, czyli skanowanie po stronie urządzenia.

W praktyce oznacza to, że smartfon lub komputer analizowałby zawartość jeszcze zanim zostałaby zaszyfrowana albo wyświetlona odbiorcy. Dzięki temu system mógłby wykrywać określone obrazy nawet w komunikatorach wykorzystujących szyfrowanie.

Dla zwolenników to skuteczne narzędzie ochrony dzieci. Dla przeciwników jest to niebezpieczny precedens.

Apple i Google już mają podobne rozwiązania

Najwięksi gracze rynku technologicznego od kilku lat rozwijają funkcje mające chronić najmłodszych użytkowników.

Apple wdrożyło mechanizmy wykrywania nagości w wybranych usługach, takich jak Wiadomości, FaceTime czy AirDrop. Z kolei Google rozwija podobne narzędzia w komunikatorze Google Messages.

Brytyjskie władze chcą jednak pójść krok dalej i rozszerzyć zakres działania takich systemów.

Nawet 5 lat za kratami

Najwięcej kontrowersji budzi kwestia odpowiedzialności karnej. Zgodnie z obowiązującą w Wielkiej Brytanii ustawą Online Safety Act menedżerowie firm technologicznych mogą odpowiadać za niewypełnianie obowiązków związanych z bezpieczeństwem w sieci.

Według doniesień odmowa wdrożenia wymaganych rozwiązań mogłaby skutkować nawet pięcioletnią karą więzienia. To właśnie ten zapis wywołuje największe obawy w branży technologicznej.

Ochrona dzieci czy początek większej kontroli?

Eksperci zajmujący się prywatnością zwracają uwagę, że system stworzony do wykrywania jednego rodzaju treści można w przyszłości rozbudować.

Ich zdaniem wystarczyłaby aktualizacja oprogramowania, aby wyszukiwać także inne materiały. Krytycy obawiają się więc, że infrastruktura powstała w jednym celu mogłaby zostać wykorzystana znacznie szerzej.

Cały świat patrzy na Londyn

Sprawa nie dotyczy wyłącznie Brytyjczyków. Decyzje podejmowane przez Londyn są bacznie obserwowane przez rządy innych państw oraz technologicznych gigantów.

Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, Apple, Google i inni dostawcy usług będą musieli zdecydować, czy przygotować specjalne rozwiązania wyłącznie dla Wielkiej Brytanii, czy też rozszerzyć je na kolejne kraje.

Dlatego spór o prywatność i bezpieczeństwo dzieci może wkrótce wyjść daleko poza granice Zjednoczonego Królestwa i stać się jedną z najważniejszych technologicznych debat najbliższych lat.

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