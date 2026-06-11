Ceny gazu nie wzrosną. Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podał szczegóły

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-11 15:25

Dobre wieści dla milionów Polaków. Ceny gazu nie wzrosną przez kolejne pół roku. Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara ogłosił, że decyzja dotyczy 7 mln klientów. Stabilność ma zapewnić m.in. zwiększony import surowca do Świnoujścia.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara w okularach, ubrany w garnitur i krawat, przemawia do mikrofonu na tle statku z logo Orlen. Mówi o stabilności cen gazu w Polsce, co jest istotną informacją do przeczytania na portalu Super Biznes.
Autor: ORLEN/ Materiały prasowe Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara w okularach, ubrany w garnitur i krawat, przemawia do mikrofonu na tle statku z logo Orlen. Mówi o stabilności cen gazu w Polsce, co jest istotną informacją do przeczytania na portalu Super Biznes.
  • Przez najbliższe pół roku 7 milionów klientów Orlenu może liczyć na niezmienione ceny gazu.
  • Orlen zwiększa import gazu do Świnoujścia i zawiera nowe umowy na wydobycie w Norwegii, co gwarantuje stabilne dostawy dla Polski.
  • Mimo globalnych wzrostów cen na giełdach, Polska utrzymuje najniższe ceny paliw w Unii Europejskiej, a Orlen stabilizuje ceny gazu dla odbiorców indywidualnych.
  • Taryfa Gaz-Systemu na przesył gazu została obniżona o kilkanaście procent, co dodatkowo wspiera stabilizację cen dla konsumentów.

Ceny gazu bez zmian do końca roku. Jest oficjalna deklaracja Orlenu

Koniec z niepewnością dotyczącą rachunków za gaz w drugiej połowie roku. Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara oficjalnie poinformował, że taryfy dla odbiorców indywidualnych nie zostaną podniesione. Decyzja zapadła po rozmowach z przedstawicielami rządu Donalda Tuska i Unii Europejskiej. Oznacza to spokój dla ogromnej grupy Polaków.

"Zbliża się koniec czerwca, kiedy trzeba ustalić nowe taryfy do końca roku i wspólnie po dyskusjach z UE zapadła decyzja, że nie będą podwyższone ceny energii, ceny gazu" – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. Podkreślił, jak ważna jest to informacja dla zwykłych ludzi. "Przez kolejne pół roku nie wzrosną ceny gazu. To jest bardzo dobra wiadomość dla 7 milionów naszych klientów" – dodał.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]

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Skąd ta stabilność? Orlen stawia na Norwegię i Świnoujście

Utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie wcale nie jest oczywiste, biorąc pod uwagę sytuację na światowych rynkach. Jak zaznaczył obecny na konferencji wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka, ceny gazu na giełdach w ostatnim czasie wzrosły o 30-40 proc. Mimo to polski koncern jest w stanie zapewnić stabilność.

Jak to możliwe? Po pierwsze, Orlen zawarł nowe porozumienia dotyczące wydobycia gazu w Norwegii i zwiększył import surowca do terminala LNG w Świnoujściu. Według wiceministra Miłosza Motyki, dzięki takim ruchom Polska jest dziś bezpieczna energetycznie. Dodał też, że taryfa za przesył gazu, za którą odpowiada państwowy Gaz-System, została obniżona o kilkanaście procent na kolejny rok. To efekt m.in. zintegrowania krajowej sieci z Gazociągiem Jamalskim.

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