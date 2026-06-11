Przeciętna emerytura i renta w marcu 2026 roku osiągnęła 4381 zł, notując wzrost o 7,5% rok do roku.

Wpływy ze składek do ZUS w I kwartale 2026 wzrosły o 9,1% do 101,7 mld zł, głównie dzięki wzrostowi zatrudnienia i wynagrodzeń.

Mimo rosnących wydatków na świadczenia (o 8,9%), Fundusz Ubezpieczeń Społecznych pokrywa 81,5% kosztów z własnych wpływów, co świadczy o stabilności systemu.

Cudzoziemcy odgrywają kluczową rolę w kondycji systemu, stanowiąc 8% wszystkich ubezpieczonych, czyli 1,3 mln osób.

Przeciętna emerytura i renta wyższa niż przed rokiem

Najnowsze dane opublikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że sytuacja finansowa systemu ubezpieczeń społecznych pozostaje stabilna. W marcu 2026 roku przeciętna miesięczna emerytura i renta osiągnęła poziom 4381 zł, co oznacza wzrost o 7,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Jednocześnie zwiększyła się liczba osób pobierających świadczenia. Na koniec marca emerytów i rencistów było 8,055 mln, czyli więcej niż rok wcześniej.

Wpływy ze składek do ZUS rosną

W pierwszym kwartale roku do systemu emerytalnego i rentowego zgłoszonych było 16,3 mln osób. To o 21,6 tys. więcej niż przed rokiem. Wzrost zatrudnienia oraz wyższe wynagrodzenia przełożyły się na większe wpływy do systemu. W okresie od stycznia do marca składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 101,7 mld zł, co oznacza wzrost o 9,1 proc. rok do roku.

„Stabilna liczba ubezpieczonych i wzrost wynagrodzeń pozytywnie wpływają na przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu przychody ze składek utrzymują się na dobrym poziomie i pozwalają finansować rosnące wydatki na świadczenia” – ocenił członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wydał ponad 105 mld zł

W pierwszych trzech miesiącach 2026 roku na wypłatę emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) przeznaczono 105,6 mld zł. Kwota ta odpowiada za blisko 88 proc. wszystkich wydatków funduszu. W porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku oznacza to wzrost o 8,9 proc. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych wyniósł 81,5 proc. Oznacza to, że zdecydowana większość kosztów funkcjonowania systemu jest finansowana z własnych przychodów funduszu.

Cudzoziemcy coraz ważniejsi dla systemu ubezpieczeń

Z danych ZUS wynika również, że rośnie znaczenie cudzoziemców na polskim rynku pracy. Na koniec marca liczba zagranicznych obywateli objętych ubezpieczeniami społecznymi osiągnęła 1,305 mln osób, co stanowi 8 proc. wszystkich ubezpieczonych. Największą grupę wśród nich tworzą obywatele Ukrainy i Białorusi.

Dane za pierwszy kwartał pokazują, że mimo rosnących wydatków na świadczenia system ubezpieczeń społecznych nadal korzysta z rosnących wpływów składkowych, wspieranych przez stabilne zatrudnienie i aktywność zawodową cudzoziemców.

Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]