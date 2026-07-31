Hurtowe ceny paliw 31.07.2026. Mieszane sygnały na koniec miesiąca, benzyna w dół, diesel w górę

Anna Wojnowska
2026-07-31 8:46

Ostatnia sesja lipca przynosi zróżnicowane decyzje cenowe w krajowych rafineriach. Podczas gdy hurtowe ceny benzyny notują niewielkie obniżki, olej napędowy ponownie drożeje. Sytuacja ta ma miejsce na tle wyraźnego tąpnięcia na globalnym rynku ropy naftowej oraz korzystnych dla importerów kursów walut.

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Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Hurtowe ceny paliw 31.07.2026. Mieszane sygnały na koniec miesiąca, benzyna w dół, diesel w górę

Ceny hurtowe paliw na 31.07.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Ostatni dzień miesiąca przyniósł delikatne korekty w cennikach głównych dostawców operujących na polskim rynku, potwierdzając tym samym wariant dynamiczny, choć zróżnicowany pod kątem rodzajów paliw.

  • Orlen: Pb95 – 5788 zł/m³, Pb98 – 6489 zł/m³, ON – 6669 zł/m³
  • Aramco: Pb95 – 5786 zł/m³, Pb98 – 6487 zł/m³, ON – 6660 zł/m³
  • BP Europa (najnowsze dane z 30.07.2026): Pb95 – 5794 zł/m³, Pb98 – 6496 zł/m³, ON – 6656 zł/m³

Z dzisiejszego, porannego zestawienia uaktualnionych cenników wynika, że najtańszą benzynę Pb95 i Pb98, a także najtańszy olej napędowy (ON) oferuje dzisiaj Aramco. Konkurent z Płocka, Orlen, wycenił swoje paliwa nieznacznie drożej, ustępując liderowi zaledwie o kilka złotych na metrze sześciennym.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Po dość widocznych podwyżkach zanotowanych między 29 a 30 lipca, dzisiejsza sesja oznacza zmianę kierunku, jednakże wyłącznie w przypadku benzyn. Zarówno Orlen, jak i Aramco zdecydowały się na korekty w dół. W obu przypadkach benzyna Pb95 staniała o 6 zł na 1000 litrów (spadek z 5794 zł u Orlenu i 5792 zł w Aramco), natomiast szlachetniejsza odmiana Pb98 staniała o 7 zł na metrze sześciennym. Zmiany te oznaczają obniżki rzędu niespełna 1 grosza na litrze.

Diametralnie inaczej wygląda dzisiejsza dynamika w segmencie oleju napędowego, gdzie rafinerie wciąż podnoszą stawki. Liderem dzisiejszych podwyżek zostało Aramco, które podniosło cenę diesla aż o 14 zł/m³ w ujęciu dobowym. Niewiele mniejszego ruchu dokonał Orlen, windując cenę ON w górę o 13 zł na 1000 litrów. Ze względu na brak aktualizacji, w zestawieniu dynamiki dziennej pominęliśmy BP Europa, które bazuje na wczorajszym cenniku.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Bieżące ruchy w hurcie można odczytywać jako początkową reakcję na skomplikowaną układankę makroekonomiczną. Notowania ropy naftowej Brent przechodzą potężną korektę. Choć dzisiejsza cena baryłki na poziomie 85,44 USD wciąż oznacza ponad 40-procentowy wzrost od początku roku (spowodowany napięciami na Bliskim Wschodzie, atakami na Morzu Czerwonym i cięciami w ramach OPEC+), to w ciągu zaledwie tygodnia surowiec potaniał o imponujące 15,44%. Tak drastyczne tąpnięcie analitycy wiążą z wygasaniem premii za ryzyko geopolityczne, brakiem zakłóceń w dostawach tankowców oraz strachem przed mniejszym popytem w Chinach.

Krajowym rafineriom, a co za tym idzie importerom, niezwykle sprzyja także sytuacja walutowa. Mimo kosmetycznego (0,19%) wzrostu kursu USD/PLN na dzisiejszej sesji do pułapu 3,7446, w perspektywie tygodniowej złoty umocnił się o 1,66%. Kurs trwale utrzymujący się poniżej psychologicznej bariery 3,80 zł skutecznie amortyzuje koszty zakupów rynkowych.

To kluczowe informacje, biorąc pod uwagę panującą do niedawna drożyznę na stacjach detalicznych. Pod koniec lipca – m.in. w efekcie wcześniejszej drogiej ropy oraz wygaśnięcia rządowego pakietu osłonowego "CPN" – olej napędowy przebił granicę 8 zł/l, a benzyna Pb95 poziom 7,50 zł/l. Rynek detaliczny zawsze reaguje na zmiany hurtowe i giełdowe z pewnym opóźnieniem. Dzisiejsze pierwsze obniżki w cennikach hurtowych benzyn, wynikające z silnej światowej przeceny ropy i sprzyjających notowań złotego, dają nadzieję na szybkie zahamowanie podwyżek na stacjach paliw w najbliższych dniach.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]
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