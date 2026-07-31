- Liczba stulatków pobierających specjalny dodatek od państwa dynamicznie rośnie, przekraczając 4200 osób w czerwcu 2026 roku – to ponad 200 więcej niż pół roku wcześniej.
- Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie, a nowa ustawa gwarantuje, że wszyscy stulatkowie otrzymują taką samą kwotę.
- Większość stulatków otrzymuje dodatek automatycznie od ZUS, jednak osoby bez innych świadczeń muszą złożyć wniosek, spełniając określone warunki.
- Świadczenie honorowe jest corocznie waloryzowane w marcu, chroniąc jego realną wartość, a najwięcej beneficjentów mieszka w woj. mazowieckim.
Rośnie liczba stulatków z dodatkowym świadczeniem z ZUS
Coraz więcej osób w Polsce dożywa setnych urodzin, a wraz z tym rośnie liczba tych, którzy otrzymują specjalny dodatek od państwa. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w czerwcu 2026 roku świadczenie honorowe pobierały już 4262 osoby. To konkretny wzrost, bo mówimy o ponad 200 osobach więcej niż zaledwie pół roku wcześniej, w grudniu 2025 roku, gdy było ich 4057.
Dane ZUS pokazują też, gdzie mieszka najwięcej seniorów z tym specjalnym dodatkiem. Niekwestionowanym liderem jest województwo mazowieckie, gdzie w czerwcu 2026 roku wypłacano 736 takich świadczeń. Na drugim miejscu znalazł się Śląsk (436 świadczeń), a na trzecim Dolny Śląsk (412). Z drugiej strony najmniej stulatków pobierających dodatek mieszka w województwach opolskim (75) i lubuskim (85).
Ile wynosi świadczenie honorowe w 2026 roku?
Od 1 marca 2026 roku kwota tego specjalnego dodatku to 6938,92 zł brutto miesięcznie. To ważna zmiana, bo od 1 stycznia 2025 roku zasady reguluje nowa ustawa. Dzięki niej wszyscy, którzy kończą 100 lat, dostają pieniądze w tej samej wysokości. Wcześniej kwota zależała od tego, w którym momencie ktoś osiągnął wymagany wiek, co prowadziło do nierówności.
Nowe przepisy gwarantują też coroczną waloryzację świadczenia, którą ZUS przeprowadza w marcu, razem z emeryturami i rentami. To oznacza, że kwota dodatku będzie co roku rosła, podobnie jak inne świadczenia emerytalno-rentowe, chroniąc jego realną wartość przed inflacją.
Kto musi złożyć wniosek o dodatek dla stulatków?
Dobra wiadomość jest taka, że większość stulatków nie musi robić absolutnie nic, by dostać te pieniądze. Jeśli ktoś pobiera już emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS), dodatek dla stulatków jest przyznawany automatycznie, z urzędu. ZUS sam załatwia wszystkie formalności.
Są jednak osoby, które muszą same zgłosić się do urzędu. Chodzi o stulatków, którzy nie mają prawa do żadnego świadczenia emerytalno-rentowego. Aby otrzymać pieniądze, muszą złożyć wniosek i spełnić kilka warunków:
- mieć ukończone 100 lat,
- posiadać polskie obywatelstwo,
- mieszkać w Polsce i mieć tu swój ośrodek interesów osobistych lub gospodarczych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.
W takiej sytuacji ZUS przyzna świadczenie honorowe od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym skończyła 100 lat.