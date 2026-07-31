Liczba stulatków pobierających specjalny dodatek od państwa dynamicznie rośnie, przekraczając 4200 osób w czerwcu 2026 roku – to ponad 200 więcej niż pół roku wcześniej.

Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie, a nowa ustawa gwarantuje, że wszyscy stulatkowie otrzymują taką samą kwotę.

Większość stulatków otrzymuje dodatek automatycznie od ZUS, jednak osoby bez innych świadczeń muszą złożyć wniosek, spełniając określone warunki.

Świadczenie honorowe jest corocznie waloryzowane w marcu, chroniąc jego realną wartość, a najwięcej beneficjentów mieszka w woj. mazowieckim.

Rośnie liczba stulatków z dodatkowym świadczeniem z ZUS

Coraz więcej osób w Polsce dożywa setnych urodzin, a wraz z tym rośnie liczba tych, którzy otrzymują specjalny dodatek od państwa. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w czerwcu 2026 roku świadczenie honorowe pobierały już 4262 osoby. To konkretny wzrost, bo mówimy o ponad 200 osobach więcej niż zaledwie pół roku wcześniej, w grudniu 2025 roku, gdy było ich 4057.

Dane ZUS pokazują też, gdzie mieszka najwięcej seniorów z tym specjalnym dodatkiem. Niekwestionowanym liderem jest województwo mazowieckie, gdzie w czerwcu 2026 roku wypłacano 736 takich świadczeń. Na drugim miejscu znalazł się Śląsk (436 świadczeń), a na trzecim Dolny Śląsk (412). Z drugiej strony najmniej stulatków pobierających dodatek mieszka w województwach opolskim (75) i lubuskim (85).

Ile wynosi świadczenie honorowe w 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku kwota tego specjalnego dodatku to 6938,92 zł brutto miesięcznie. To ważna zmiana, bo od 1 stycznia 2025 roku zasady reguluje nowa ustawa. Dzięki niej wszyscy, którzy kończą 100 lat, dostają pieniądze w tej samej wysokości. Wcześniej kwota zależała od tego, w którym momencie ktoś osiągnął wymagany wiek, co prowadziło do nierówności.

Nowe przepisy gwarantują też coroczną waloryzację świadczenia, którą ZUS przeprowadza w marcu, razem z emeryturami i rentami. To oznacza, że kwota dodatku będzie co roku rosła, podobnie jak inne świadczenia emerytalno-rentowe, chroniąc jego realną wartość przed inflacją.

Kto musi złożyć wniosek o dodatek dla stulatków?

Dobra wiadomość jest taka, że większość stulatków nie musi robić absolutnie nic, by dostać te pieniądze. Jeśli ktoś pobiera już emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS), dodatek dla stulatków jest przyznawany automatycznie, z urzędu. ZUS sam załatwia wszystkie formalności.

Są jednak osoby, które muszą same zgłosić się do urzędu. Chodzi o stulatków, którzy nie mają prawa do żadnego świadczenia emerytalno-rentowego. Aby otrzymać pieniądze, muszą złożyć wniosek i spełnić kilka warunków:

mieć ukończone 100 lat,

posiadać polskie obywatelstwo,

mieszkać w Polsce i mieć tu swój ośrodek interesów osobistych lub gospodarczych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

W takiej sytuacji ZUS przyzna świadczenie honorowe od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym skończyła 100 lat.

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