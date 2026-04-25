Niedziele handlowe 2026. Czy 26 kwietnia sklepy będą otwarte?

Beata Lekszycka
2026-04-25 6:01

Niedziele handlowe 2026 obejmują jedynie 8 dni w całym roku, co mocno ogranicza dostęp do sklepów w weekendy. Wiele osób zastanawia się, czy dzień 26 kwietnia 2026 jest niedzielą handlową i czy tego dnia otwarte będą galerie handlowe oraz popularne dyskonty i supermarkety. Czy w ostatnią niedzielę przed majówką zrobisz zakupy?

Autor: Marcin Wziontek, Tomasz Radzik, Marek Kudelski/Super Express
Super Biznes SE Google News
  •  W 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych, co wymaga wcześniejszego planowania zakupów.
  •  Dobra wiadomość: 26 kwietnia 2026 roku będzie niedzielą handlową, więc otwarte będą duże sklepy, dyskonty i galerie handlowe.
  •  Grudzień 2026 roku wyróżnia się trzema niedzielami handlowymi, co ułatwi świąteczne przygotowania.
  • Mimo zakazu handlu w niedziele, otwarte pozostają m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie czy sklepy prowadzone przez właścicieli.

Niedziele handlowe 2026 – czy 26 kwietnia jest handlowa

Obowiązujące w Polsce regulacje nadal ograniczają handel w niedziele, dopuszczając działalność sklepów jedynie w wybranych terminach. W 2026 roku liczba takich dni została ustalona na 8, co oznacza konieczność dokładnego planowania zakupów.

Dobra wiadomość dla klientów jest taka, że 26 kwietnia 2026 roku to trzecia niedziela handlowa w kalendarzu. Oznacza to, że otwarte będą zarówno duże sieci handlowe, jak Lidl, Biedronka, Dino, Auchan, czy Kaufland, jak i galerie oraz centra handlowe. Będziemy mogli spokojnie zrobić zakupy przed majówką. Przypominamy, że 1 (piątek) i 3 (niedziela) maja obowiązuje zakaz handlu.

Kalendarz niedziel handlowych 2026

Warto znać wszystkie daty, które umożliwią zakupy w niedzielę. W 2026 roku są to:

* 25 stycznia 2026 r.

* 29 marca 2026 r.

* 26 kwietnia 2026 r.

* 28 czerwca 2026 r.

* 30 sierpnia 2026 r.

* 6 grudnia 2026 r.

* 13 grudnia 2026 r.

* 20 grudnia 2026 r.

Szczególnie intensywny pod względem handlu będzie grudzień 2026, kiedy przypadają aż trzy niedziele handlowe, co ułatwi przygotowania do świąt.

Zakaz handlu w niedziele – zasady i wyjątki

Zakaz handlu wprowadzany w Polsce od 2018 roku miał na celu zapewnienie pracownikom sektora handlowego większej ilości czasu wolnego oraz wsparcie życia rodzinnego. Obecnie obowiązuje on niemal powszechnie, jednak istnieją wyjątki.

Nawet w niedziele niehandlowe otwarte mogą być m.in.:

stacje paliwapteki i punkty aptecznekwiaciarniecukiernie i lodziarnieplacówki pocztowelokale gastronomicznesklepy na dworcach i lotniskachsklepy prowadzone przez właścicieli

Planowanie zakupów w 2026 roku

Znajomość kalendarza niedziel handlowych pozwala uniknąć niepotrzebnych niespodzianek. 26 kwietnia 2026 to jedna z niewielu okazji wiosną, by zrobić większe zakupy bez konieczności planowania ich na inne dni tygodnia.

Świadome planowanie zakupów, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, ułatwia organizację codziennych obowiązków i pozwala lepiej wykorzystać dostępne terminy handlowe.

NIEDZIELE HANDLOWE
ZAKAZ HANDLU