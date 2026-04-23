Santander Bank Polska znika z rynku. Klientów w weekend czeka wielka zmiana

Mateusz Kobyłka
2026-04-23 10:53

Nadchodzi duża zmiana na polskim rynku bankowym. Santander Bank Polska przejdzie rebranding i będzie działać jako Erste Bank Polska. Już w ten weekend klientów czekają utrudnienia. W tym czasie niedostępna będzie większość kluczowych usług.

i

Autor: Mozco/ Shutterstock Siedziba Santander Bank Polska z czerwonym logo i nazwą na fasadzie nowoczesnego budynku. Detale architektoniczne i przeszklone wejście symbolizują zbliżające się zmiany i rebranding na Erste Bank Polska, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Santander Bank Polska zmienia się w Erste Bank Polska w dniach 24-26 kwietnia 2026 roku, wprowadzając nowe logo i identyfikację wizualną.
  • Rebranding obejmie placówki, bankomaty, bankowość internetową i aplikację mobilną, która zyska nazwę Erste i niebieski kolor dominujący.
  • W weekend należy spodziewać się utrudnień.

Co rebranding na Erste Bank Polska oznacza dla klientów?

W weekend od 24 do 26 kwietnia 2026 roku rozpocznie się rebranding Santander Bank Polska, który oficjalnie zmieni nazwę na Erste Bank Polska. To kolejny rozdział w długiej historii instytucji, która swoje korzenie ma w Banku Zachodnim i Wielkopolskim Banku Kredytowym.

Najważniejsza wiadomość dla wszystkich posiadaczy kont jest prosta: nic nie trzeba robić. Zmiana ma charakter wizerunkowy i nie wpłynie na codzienne korzystanie z usług bankowych. Bank zapewnia, że wszystkie dotychczasowe umowy, numery kont bankowych, dane kart płatniczych oraz kody PIN zachowują swoją ważność, a rebranding Santander Bank Polska nie wymaga od klientów żadnych działań.

Nie trzeba więc podpisywać żadnych aneksów do umów ani wymieniać kart, dopóki nie stracą one swojej naturalnej daty ważności. Bez zmian pozostanie również numer infolinii oraz dostęp do obsługi klienta.

Uwaga, przerwa techniczna. Kiedy nie zapłacisz BLIKIEM?

Każda tak duża operacja informatyczna wiąże się z chwilowymi utrudnieniami. Bank zaplanował przerwę techniczną, która potrwa od piątku, 24 kwietnia od godz. 23:00, do soboty, 25 kwietnia do godz. 8:30. W tym czasie niedostępna będzie większość kluczowych usług.

Bank poinformował, że w tych godzinach nie zadziałają:

  • strona internetowa santander.pl (w godz. 23–3),
  • bankowość internetowa (w godz. 23–8.30),
  • przelewy zwykłe i natychmiastowe (w godz. 23–8.30),
  • płatności internetowe Przelewy24 (w godz. 23–8.30),
  • BLIK (w godz. 23:00–8.30),
  • Kantor Santander (w godz. 22–8.30).

Warto więc wcześniej wypłacić gotówkę lub zrobić niezbędne przelewy, aby uniknąć problemów w trakcie przerwy serwisowej.

