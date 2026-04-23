Ministerstwo przygotowuje nowe emerytury dla 175 tys. seniorów. Ujawnia szczegóły

Mateusz Kobyłka
2026-04-23 9:55

Emeryci niektórych roczników otrzymywali zaniżone świadczenia. Rząd Donalda Tuska przygotowuje ustawę, która umożliwi przeliczenie wcześniejszych emerytur dla około 175 tys. osób. Na sprawiedliwe wyrównanie trzeba będzie jednak poczekać. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało nową, odległą datę wejścia przepisów w życie.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Ręka osoby układającej stos monet obok klepsydry, symbolizujące kwestie czasu i finansów dotyczące przeliczenia wcześniejszych emerytur dla 175 tys. seniorów, o czym więcej przeczytasz na Super Biznes.
  • Około 175 tys. seniorów, którzy przeszli na wcześniejsze emerytury przed 2012 rokiem, czeka na przeliczenie świadczeń, które zostały niesprawiedliwie obniżone.
  • Trybunał Konstytucyjny uznał mechanizm obniżania emerytur za niezgodny z konstytucją, ale rząd do dziś nie opublikował wyroku, co uniemożliwia ZUS przeliczanie świadczeń.
  • Ministerstwo Rodziny pracuje nad nowym projektem ustawy, który ma wprowadzić przeliczenie świadczeń w 2027 roku, po uwzględnieniu opinii i znalezieniu sposobu finansowania.
  • Nowy wariant ustawy zakłada wprowadzenie wskaźnika korygującego, który ma sprawiedliwiej obliczać emerytury powszechne dla poszkodowanych seniorów.

Na czym polega problem z przeliczeniem wcześniejszych emerytur?

Setki tysięcy emerytów znalazło się w prawnej pułapce. Chodzi o osoby, które przed laty zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę. Nie mogły wtedy przewidzieć, że zmiana przepisów wprowadzona ustawą z 6 czerwca 2012 roku drastycznie pogorszy ich sytuację finansową. Kiedy osiągnęły powszechny wiek emerytalny i złożyły wniosek o standardowe świadczenie, okazało się, że zostanie ono pomniejszone o sumę wszystkich pobranych do tej pory wcześniejszych emerytur.

Problem w tym, że Trybunał Konstytucyjny już dawno uznał takie rozwiązanie za niezgodne z konstytucją. Wyrok dotyczył osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, zanim weszły w życie krzywdzące je przepisy. Orzeczenie otworzyło drogę do ponownego przeliczenia świadczeń i wypłaty zaległych wyrównań. Mimo to, wyrok do dziś nie został opublikowany, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykorzystuje ten fakt. ZUS konsekwentnie odmawia seniorom przeliczenia świadczeń, powołując się na brak odpowiedniej podstawy prawnej, którą musi stworzyć rząd.

Polecany artykuł:

Pieniądze z ZUS wcześniej niż zwykle. Nowy harmonogram wypłat emerytur
CHIPOWANIE PSÓW I KARA 5000 ZŁ DLA EMERYTÓW

Jaki jest plan rządu Donalda Tuska na rozwiązanie sprawy?

Po miesiącach oczekiwania pojawił się konkret. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kierowane przez ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, pracuje nad nowym projektem ustawy. Pierwsza wersja, która zakładała start przeliczeń w czerwcu 2026 roku, trafiła do kosza. Uznano, że wymaga gruntownych zmian. Teraz na stole leży zupełnie nowy wariant.

— Podczas prac uznano, że konieczne jest przygotowanie nowego wariantu, opartego na innym sposobie obliczania emerytur powszechnych (wprowadzającego wskaźnik korygujący). Z szacunków wynika, że uprawnionych do podwyżki byłoby 175,2 tys. osób — poinformował resort rodziny w komunikacie dla "Faktu". Przepisy mają objąć emerytów z roczników innych niż 1953, którzy pobierali wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 6 czerwca 2012 roku. W tej sprawie odbyło się już kluczowe spotkanie. 1 kwietnia podsekretarz stanu w MRPiPS Sebastian Gajewski rozmawiał z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów Jurandem Dropem, by skonsultować możliwości sfinansowania nowego wariantu ustawy o przeliczeniu wcześniejszych emerytur.

Choć prace nad ustawą trwają, to na pieniądze seniorzy jeszcze długo poczekają. Resort rodziny przyznaje, że nowy, odległy termin to efekt twardych negocjacji z Ministerstwem Finansów. Chodzi oczywiście o pieniądze, a także o możliwości samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

— W wyniku spotkania planowane jest wejście w życie ustawy na rok 2027. Wynika to z istniejącego ryzyka braku zgody Ministerstwa Finansów na proponowane warianty i istotnego obciążenia ZUS dodatkowymi nowymi zadaniami (renty wdowie, emerytury czerwcowe) — wyjaśnia ministerstwo. Oznacza to, że choć sprawiedliwe wyrównanie dla emerytów jest w planach, to jego realizacja została przesunięta o kolejne lata. Dla wielu poszkodowanych seniorów, którzy od dawna walczą o swoje pieniądze w sądach, tak odległa perspektywa to bardzo zła wiadomość.

Źródło: Infor.pl, Fakt

QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Pytanie 1 z 20
Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi?
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
