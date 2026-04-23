NCBR łączy naukę z biznesem, wprowadzając programy wspierające komercjalizację pomysłów studentów i młodych naukowców.

Instytucja finansuje projekty badawcze i startupy, oferując wsparcie od etapu pomysłu do wdrożenia.

Bezpieczeństwo i obronność to priorytet NCBR, z programami takimi jak PERUN, rozwijającymi technologie dla wojska i podwójnego zastosowania.

Sprawdź, jak NCBR buduje ekosystem innowacji, wzmacniając polską gospodarkę i niezależność technologiczną kraju!

Maria Olecha-Lisiecka, „Super Biznes”: Jesteśmy w Katowicach, w sercu Europejskiego Kongresu Gospodarczego. To miejsce, gdzie spotykają się biznes i polityka. Pan kieruje instytucją, która łączy biznes i naukę. Jak to się udaje? To przecież dwa różne światy.

Prof. Jerzy Małachowski: To rzeczywiście wyzwanie, ale jednocześnie fundament naszej strategii. Pod koniec 2024 roku przyjęliśmy nowy kierunek działania, w którym jednym z kluczowych zadań jest budowanie mostów między nauką a biznesem. To nie jest jeden program czy pojedyncza inicjatywa – to cały system działań na różnych poziomach.

Zaczynamy już od studentów. Program „Uczelnie Przyszłości” daje młodym ludziom możliwość rozwijania własnych pomysłów i uczenia się ich komercjalizacji. Co ważne, od początku są w tym procesie obecni przedstawiciele biznesu – jako mentorzy, doradcy, partnerzy.

MOL: Czyli uczymy myślenia o pieniądzach już na etapie studiów?

J.M.: Dokładnie tak. Pokazujemy, że pomysł to dopiero początek. Trzeba go jeszcze osadzić w realiach gospodarczych. Kolejnym krokiem jest program „Lider Up” dla młodych naukowców. Tu mówimy o osobach, które chcą swoje badania nie tylko publikować, ale realnie wdrażać.

Uczymy ich podstaw biznesu – od budowania zespołu po zarządzanie własnością intelektualną. A potem finansujemy projekty nawet do 2,5 mln zł i wspieramy ich rozwój na etapie przedwdrożeniowym.

MOL: A co z tymi, którzy mają pomysł, ale kompletnie nie wiedzą, co dalej?

J.M.: Mamy na to konkretne narzędzia. Każdy może zgłosić swój pomysł w ramach platformy „zgłoś wyzwanie badawcze”. Analizujemy takie projekty i – jeśli widzimy potencjał – pomagamy znaleźć dla nich partnerów biznesowych lub społecznych.

Dodatkowo uruchomiliśmy program „InnoStart”. To wsparcie dla startupów – nawet bardzo wczesnych. Nie trzeba mieć gotowego produktu. Wystarczy pomysł. My pomagamy go rozwinąć i sfinansować.

MOL: Żyjemy w trudnych czasach – geopolityka, wojna, napięcia. Jak NCBR odpowiada na wyzwania związane z bezpieczeństwem?

J.M.: Bezpieczeństwo i obronność to dziś jeden z naszych priorytetów. Od lat finansujemy projekty w tym obszarze – łącznie już na ponad 3 miliardy złotych.

Program PERUN, o którym dużo się mówi, pokazał ogromne zainteresowanie – dostaliśmy ponad 200 projektów. W tej chwili podpisaliśmy już umowy na blisko 380 mln zł w ośmiu obszarach badawczych.

MOL: Jakie technologie są dziś najważniejsze?

J.M.: Przede wszystkim systemy bezzałogowe, technologie dronowe, sztuczna inteligencja czy nowoczesne systemy rakietowe. Coraz większy nacisk kładziemy też na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo żołnierza – od medycyny pola walki po systemy szybkiej identyfikacji i transportu rannych.

Dziś pole walki wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Najpierw działają technologie – dopiero później wchodzi człowiek. I to właśnie człowiek jest najcenniejszym zasobem, który musimy chronić.

MOL: Czyli innowacje to już nie tylko gospodarka, ale też bezpieczeństwo państwa?

J.M.: Zdecydowanie. W naszej strategii od 2025 roku obronność i bezpieczeństwo to jeden z czterech głównych filarów. Rozwijamy technologie podwójnego zastosowania – cywilne i wojskowe.

Uruchamiamy kolejne programy, w tym „Technologie Krytyczne”, które mają wzmacniać niezależność Polski. Chodzi o to, byśmy kluczowe rozwiązania technologiczne rozwijali u siebie, a nie byli uzależnieni od zewnętrznych dostawców.

MOL: Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa NCBR?

J.M.: Kluczową. Naszym zadaniem jest nie tylko finansowanie, ale też budowanie całego ekosystemu innowacji – od pomysłu, przez badania, aż po wdrożenie.

Chcemy rozwijać technologie, wspierać kadry i tworzyć rozwiązania, które realnie wzmacniają polską gospodarkę i bezpieczeństwo państwa.

MOL: Dziękuję za rozmowę.

J.M.: Dziękuję bardzo.

EKG 2026 - prof. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju