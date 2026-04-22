ZUS zmienia harmonogram wypłat emerytur w maju 2026 roku, co oznacza, że część seniorów otrzyma świadczenia wcześniej.

Zmiany dotyczą głównie osób, których terminy wypłat przypadają na dni wolne od pracy, takie jak 1. i 10. dzień miesiąca.

Pieniądze mogą trafić na konta seniorów nawet pod koniec kwietnia, wyprzedzając majowe święta.

Sprawdź, czy Twoja emerytura zostanie wypłacona wcześniej i co to oznacza dla Twojego budżetu.

Jak wynika z informacji serwisu Infor.pl, majowy harmonogram wypłat emerytur został dostosowany do układu kalendarza. Kluczowy jest fakt, że niektóre standardowe terminy przypadają na dni wolne od pracy.

W praktyce oznacza to jedno: ZUS przyspiesza przelewy, aby pieniądze trafiły do seniorów przed świętami i weekendami. Największa zmiana dotyczy osób, które zwykle dostają świadczenia na początku i w połowie miesiąca.

Nowy harmonogram wypłat emerytur w maju 2026

Zmienione terminy wyglądają następująco:

30 kwietnia – zamiast 1 maja (Święto Pracy)

6 maja – bez zmian

8 maja – zamiast 10 maja (niedziela)

15 maja

20 maja

25 maja

To oznacza, że osoby z terminem wypłaty 1. i 10. dnia miesiąca otrzymają emerytury wcześniej niż zwykle.

Dlaczego ZUS zmienia terminy wypłat?

Zmiany nie są przypadkowe. Zgodnie z przepisami, jeśli termin wypłaty wypada w dzień wolny – sobotę, niedzielę lub święto – ZUS musi przekazać pieniądze wcześniej, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem.

W przypadku przelewów bankowych środki są wysyłane nawet dzień wcześniej, a przy przekazach pocztowych – z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Jak trafiają pieniądze z ZUS?

Emerytury i renty wypłacane są w dwóch formach:

przelew na konto bankowe

przekaz pocztowy

Warto pamiętać, że w przypadku przelewów bankowych pieniądze mogą pojawić się szybciej niż w przypadku doręczeń przez listonosza.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Wielu seniorów zastanawia się, czy można dopasować termin wypłaty do swoich wydatków. Niestety, co do zasady nie ma takiej możliwości.

Wyjątki są bardzo rzadkie i dotyczą szczególnych sytuacji – np. zobowiązań wynikających z decyzji urzędowych. W praktyce decyzję każdorazowo podejmuje oddział ZUS.

Co to oznacza dla seniorów?

Zmiana harmonogramu wypłat to dobra wiadomość – oznacza, że pieniądze trafią do części emerytów szybciej. Jednocześnie pokazuje, jak ważne są daty i układ kalendarza w systemie wypłat świadczeń.

Najważniejsze: jeśli twoja emerytura przypada na 1. lub 10. dzień miesiąca, w maju 2026 roku możesz spodziewać się przelewu wcześniej niż zwykle.

