Jakie sklepy są otwarte w Boże Ciało? Tam zrobisz zakupy 4 czerwca 2026

Anna Wojnowska
2026-06-03 7:20

Planujesz długi weekend i nagle zdajesz sobie sprawę, że w lodówce brakuje podstawowych produktów? Wiele osób zapomina, że 4 czerwca to dzień ustawowo wolny od pracy, co oznacza drastyczne zmiany w funkcjonowaniu handlu. Zanim ruszysz z koszykiem do ulubionego dyskontu i pocałujesz klamkę, sprawdź, gdzie bez problemu uratujesz swoje zapasy. Odpowiedź na to, jakie sklepy są otwarte w Boże Ciało, uchroni cię przed świątecznym stresem i zepsutym obiadem.

Wejście do sklepu Żabka Nano, które jest otwarte w Boże Ciało 4 czerwca 2026 roku, z widocznymi w tle klientami i wózkiem sklepowym. Na Super Biznes przeczytasz o otwartych sklepach w święta.

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Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Wejście do sklepu Żabka Nano, które jest otwarte w Boże Ciało 4 czerwca 2026 roku, z widocznymi w tle klientami i wózkiem sklepowym. Na Super Biznes przeczytasz o otwartych sklepach w święta.

Zakaz handlu 4 czerwca – na to musisz uważać

W czwartek 4 czerwca 2026 roku obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Według polskich przepisów jest to dzień ustawowo wolny od pracy, co niesie ze sobą rygorystyczny zakaz handlu. Oznacza to, że drzwi do wszystkich ulubionych dyskontów, hipermarketów i galerii handlowych – takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland czy Auchan – pozostaną dla klientów zamknięte na cztery spusty.

Prawo twardo stoi po stronie pracowników, zapewniając im w ten dzień odpoczynek, a łamanie tych przepisów wiąże się z surowymi karami dla dużych sieci. Dlatego, jeśli masz w planach organizację czerwcowego grilla lub dłuższego wyjazdu, o główne zaopatrzenie musisz zadbać najpóźniej do godzin wieczornych w środę. Co jednak zrobić, gdy w ferworze przygotowań zapomnisz o kluczowym składniku sałatki czy mleku do kawy? Prawo przewidziało kilka wyjątków, które mogą uratować twój długi weekend.

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Tam w Boże Ciało bez problemu uzupełnisz braki

Jeśli zastanawiasz się, co jest otwarte w Boże Ciało, mamy dla ciebie dobre wiadomości. Zakaz nie obowiązuje w sposób absolutny. Zawsze możesz liczyć na stacje benzynowe, które w dni świąteczne z powodzeniem przejmują rolę minimarketów. Znajdziesz tam nie tylko paliwo, ale też chleb, przekąski, zimne napoje, a często nawet węgiel i kiełbasę na grilla. To zdecydowanie najpewniejszy punkt na mapie każdego zapominalskiego.

Dodatkowo w święto mogą działać apteki dyżurujące, kwiaciarnie, a także lokale gastronomiczne, kawiarnie i cukiernie. Zbawieniem w nagłych sytuacjach są również małe, osiedlowe sklepiki oraz placówki franczyzowe (np. Żabka, Lewiatan czy Carrefour Express). Wykorzystują one legalny wyjątek w prawie: mogą prowadzić sprzedaż pod warunkiem, że za ladą stanie osobiście właściciel placówki. Zazwyczaj jednak takie punkty operują w skróconych godzinach. Zanim wyjdziesz z domu, sprawdź lokalne grupy na Facebooku lub szyld na drzwiach sklepu, by upewnić się, w jakich godzinach zrobisz zakupy.

W galerii poniżej zobaczysz, jak kiedyś obchodzono w Polsce Boże Ciało

Tak kiedyś w Polsce obchodzono Boże Ciało [GALERIA]
Galeria zdjęć 11

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Gdzie jeszcze zrobisz zakupy w święto?

Pamiętaj, że sklepy otwarte w Boże Ciało znajdziesz również w miejscach nastawionych na podróżnych. Prawo wyłącza z zakazu handlu placówki zlokalizowane na dworcach kolejowych, dworcach autobusowych oraz lotniskach. Jeżeli więc w trakcie czerwcówki przemieszczasz się po kraju, na głównych węzłach komunikacyjnych bez trudu zdobędziesz niezbędny prowiant czy prasę.

Podczas wyjazdów do popularnych kurortów turystycznych (nad morze, w góry czy na Mazury) bez problemu zrobisz zakupy w sklepikach z pamiątkami, w kioskach i oczywiście w punktach gastronomicznych czy lodziarniach. Miej jednak świadomość jednej ważnej zasady: zakupy awaryjne często wiążą się z wyraźnie wyższymi cenami i ograniczonym wyborem. Dzięki tym wskazówkom szybko uratujesz każdą nagłą sytuację, ale po największe zapasy najlepiej udać się do dyskontu przed startem długiego weekendu.

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