Już ponad 9500 złotych! Tyle wynosi nowa średnia krajowa w Polsce

Konrad Karpiuk
2026-01-22 11:19

Jak wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 roku wyniosło ponad 9,5 tys. zł brutto. Wzrost wynagrodzeń rok do roku wyniósł aż 8,6 proc.

Autor: Getty Images Mężczyzna w błękitnej koszuli i krawacie wkłada banknoty 100 i 200 złotych do czarnego portfela, symbolizując wzrost wynagrodzeń w Polsce. Informacje o średniej krajowej znajdziesz na Super Biznes.
  • Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 roku.
  • Wyjaśnienie GUS dotyczące przyczyn wzrostu wynagrodzeń.
  • Spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 roku

Jak podaje GUS, w grudniu 2025 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9583,31 zł brutto. Przy założeniu standardowej umowy o pracę to ok. 6863 zł netto ("na rękę"). 

- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r. było wyższe o 5,6 proc. niż w listopadzie 2025 r. i wzrosło nominalnie o 8,6 proc. w porównaniu z grudniem 2024 r. [wtedy wynosiło 9107,20 zł - dop. red.] - czytamy w komunikacie GUS.

Skąd taki wzrost wynagrodzeń? GUS wyjaśnia, że w grudniu z reguły wynagrodzenia statystycznie są wyższe, na co wpływają wypłaty m.in. nagród i premii rocznych, kwartalnych, świątecznych, motywacyjnych, jubileuszowych, oraz z okazji Dnia Górnika.

Spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ponadto GUS podaje, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 roku wyniosło 6,4 mln etatów i było niższe o 0,1 proc. względem listopada 2025 roku i o 0,7 proc. niższe niż w grudniu 2024 roku.

Jak wynika z wykresu w raporcie urzędu, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spada od przełomu 2022/2023 roku.

Kto zarabia średnią krajową? W rzeczywistości dane dotyczą części gospodarki

GUS wyjaśnia w raporcie, że powyższe dane dotyczą podmiotów, które zatrudniają 10 i więcej osób, a także prowadzą działalność gospodarczą w wyznaczonym zakresie. To oznacza, że takie dane nie obejmą np. sektora budżetowa, czy osób, które pracują w małych kilkuosobowych firmach. 

Urząd podaje, że dane obejmujące wynagrodzenia w całej gospodarce są publikowane kwartalnie w Biuletynie Statystycznym.

