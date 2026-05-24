Konto oszczędnościowe zapewnia elastyczny dostęp do środków i promocyjne oprocentowanie na start.

Lokata bankowa oferuje zazwyczaj wyższe, stałe oprocentowanie, ale wymaga zamrożenia pieniędzy bez możliwości swobodnej wypłaty.

Pamiętaj, że promocyjne oprocentowanie na koncie oszczędnościowym jest często czasowe i obowiązuje do określonej kwoty, a po promocji może znacznie spaść.

Najlepszym rozwiązaniem jest często połączenie konta oszczędnościowego i lokaty, aby zyskać elastyczność dla części środków i maksymalizować zyski z reszty.

Konto oszczędnościowe - elastyczność i swoboda dostępu

Konto oszczędnościowe to produkt bankowy, który łączy w sobie cechy zwykłego rachunku bieżącego i lokaty. Jego główną zaletą jest elastyczność. Pieniądze zgromadzone na koncie oszczędnościowym są zawsze dostępne. Możesz wpłacać i wypłacać środki w dowolnym momencie, bez utraty naliczonych odsetek.

Oprocentowanie kont oszczędnościowych jest zazwyczaj zmienne, co oznacza, że bank może je zmieniać w zależności od sytuacji na rynku. Jest ono niższe niż w przypadku lokat, ale wyższe niż na nieoprocentowanym rachunku bieżącym. Wiele banków oferuje promocyjne oprocentowanie na nowych kontach oszczędnościowych przez pierwsze 2-3 miesiące, często wynoszące 5-7% w skali roku, ale tylko do określonej kwoty, np. do 100 000 zł. Po tym okresie oprocentowanie spada do standardowego poziomu, które może wynosić np. 1-2%. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić warunki promocji i to, co dzieje się z oprocentowaniem po jej zakończeniu.

Jak działa konto oszczędnościowe w praktyce?

Załóżmy, że masz 20 000 zł, które chcesz oszczędzać. Wpłacasz je na konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 6% w skali roku. Po miesiącu bank naliczy odsetki od tej kwoty. Jeśli nie wykonasz żadnej wypłaty, w kolejnym miesiącu odsetki będą naliczane od kwoty powiększonej o te już naliczone. Pamiętaj, że zazwyczaj jedna wypłata w miesiącu jest darmowa, a za kolejne bank może naliczyć opłatę, np. 9 zł. To ważna informacja, jeśli często potrzebujesz dostępu do tych środków.

Konto oszczędnościowe jest świetnym narzędziem do budowania poduszki finansowej. Możesz regularnie odkładać na nie pieniądze, np. stałą kwotę co miesiąc, a zgromadzone środki będą powoli pracować, jednocześnie pozostając w zasięgu ręki.

Lokata bankowa – wyższe oprocentowanie kosztem płynności

Lokata bankowa to forma oszczędzania, która polega na zamrożeniu pieniędzy na określony czas, w zamian za wyższe oprocentowanie niż na koncie oszczędnościowym. Pieniądze są deponowane na z góry ustalony okres, np. 3, 6, 12 lub 24 miesiące. W tym czasie nie możesz ich wypłacić bez utraty odsetek. Jeśli zdecydujesz się na wcześniejsze zerwanie lokaty, bank zazwyczaj nie wypłaci Ci żadnych odsetek lub tylko ich część.

Oprocentowanie lokat jest stałe przez cały okres trwania lokaty, co daje pewność, ile zarobisz. Jest ono zazwyczaj wyższe niż na kontach oszczędnościowych i może wynosić od 4% do nawet 7% w skali roku, w zależności od oferty banku i długości trwania lokaty. Lokaty są idealne dla osób, które mają pewną sumę pieniędzy, której nie będą potrzebować przez dłuższy czas i chcą ją pomnożyć w bezpieczny sposób.

Jak działa lokata?

Wyobraź sobie, że masz 15 000 zł, które odkładasz na remont kuchni za rok. Decydujesz się na lokatę 12-miesięczną z oprocentowaniem 6,5% w skali roku. Po roku, Twoje 15 000 zł zamieni się w około 15 800 zł (po odjęciu podatku Belki, który wynosi 19% od zysków kapitałowych). Jest pobierany od naliczonych odsetek zarówno z lokat, jak i kont oszczędnościowych. Bank zazwyczaj odprowadza go automatycznie.

Przez cały ten rok nie możesz jednak swobodnie korzystać z tych pieniędzy. Jeśli nagle będziesz potrzebować środków, zerwanie lokaty spowoduje utratę całego zysku.

Co wybrać? Konto oszczędnościowe czy lokata?

Wybór między kontem oszczędnościowym a lokatą zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i celów finansowych. Wybierz konto oszczędnościowe, jeśli:

* Potrzebujesz mieć szybki i elastyczny dostęp do swoich pieniędzy.

* Budujesz poduszkę finansową na nieprzewidziane wydatki.

* Chcesz regularnie odkładać niewielkie kwoty.

* Nie masz dużej sumy pieniędzy do zamrożenia na dłuższy czas.

Wybierz lokatę bankową, jeśli:

* Masz pewną sumę pieniędzy, której nie będziesz potrzebować przez określony czas.

* Chcesz uzyskać wyższe oprocentowanie i masz pewność, że nie zerwiesz lokaty przed terminem.

* Szukasz bezpiecznego sposobu na pomnożenie oszczędności.

* Masz już zbudowaną poduszkę finansową i chcesz zainwestować nadwyżki.

Optymalne rozwiązanie: Połącz siły!

Często najlepszym rozwiązaniem jest połączenie obu tych produktów. Możesz trzymać część swoich oszczędności na koncie oszczędnościowym, aby mieć do nich swobodny dostęp na wypadek nagłych potrzeb. Resztę, czyli środki, których nie potrzebujesz w najbliższym czasie, możesz ulokować na lokacie, aby cieszyć się wyższym oprocentowaniem.

Pamiętaj o podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Wynosi on 19% i jest pobierany od naliczonych odsetek zarówno z lokat, jak i kont oszczędnościowych. Bank zazwyczaj odprowadza go automatycznie.

Adrian Adamowicz, prezes zarządu Velo Bank [IMPACT 2026]