AMW sprzedaje znacznie więcej niż stary demobil: od pojazdów użytkowych i specjalistycznych, przez elektronikę, łodzie, sprzęt medyczny, po odzież pilota i unikalne gadżety.

Ceny startują już od 3 zł, a używane samochody, takie jak Honkery czy Stary, są dostępne za ułamek ich rynkowej wartości.

W drugiej połowie czerwca 2026 r. zaplanowano kolejne przetargi w oddziałach AMW w Lublinie, Warszawie, Krakowie i Szczecinie, z różnorodną ofertą sprzętu.

Oprócz licytacji, w stacjonarnych sklepach AMW można kupić bez przetargu drobne wojskowe gadżety i ubrania za kilka do kilkudziesięciu złotych.

Nowe przetargi AMW. Gdzie szukać samochodów od wojska i innego sprzętu?

Kto myśli, że spóźnił się naokazje, może odetchnąć. Agencja Mienia Wojskowego opublikowała właśnie harmonogram licytacji na drugą połowę miesiąca. To szansa na zdobycie sprzętu, którego nie potrzebują już jednostki podległe Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zamiast zalegać w magazynach, trafia on w ręce cywilów. Najbliższe okazje pojawią się w czterech miastach:

Lublin – 18 czerwca 2026 r. (sprzęt kempingowy i techniczny),

Warszawa – 19 czerwca 2026 r. (pojazdy użytkowe i elektronika),

Kraków – 24 czerwca 2026 r. (samochody osobowe i dostawcze),

Szczecin – 26 czerwca 2026 r. (wyposażenie warsztatowe).

OBOWIĄZKOWA SŁUŻBA WOJSKOWA? MILLER KOMENTUJE

Wbrew pozorom, oferta AMW to nie tylko hełmy i menażki. Na placach agencji czekają prawdziwe perełki, a na liście często pojawiają się samochody od wojska w cenach znacznie niższych niż rynkowe. Ostatnie przetargi pokazały, że największe emocje budzą kultowe Honkery (wywoławczo od 11 tys. zł), ciężarowe Stary 200 (od 6 tys. zł) czy sanitarki Iveco (od 25 tys. zł). Oprócz nich można znaleźć też zwykłe auta osobowe, jak Opel Vectra za 2,7 tys. zł, czy uszkodzonego Volkswagena Craftera z 2019 roku za 12 tys. zł. Oferta bywa też zaskakująca – niedawno do kupienia była łódź motorowa z przyczepą za 15 tys. zł, a nawet w pełni profesjonalny unit dentystyczny czy symulatory pacjenta ze szpitali polowych.Co można zgarnąć tym razem? Sprawdź w poniższej galerii!

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