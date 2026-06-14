Spis treści
- Menu barów mlecznych charakteryzowało się prostotą i różnorodnością, z dominacją dań jarskich, takich jak pierogi ruskie czy leniwe.
- Niskie ceny były znakiem rozpoznawczym barów mlecznych, a pożywne obiady były dostępne za grosze dzięki dotacjom państwowym.
- Bary mleczne pełniły ważną funkcję społeczną, były miejscem spotkań, wymiany poglądów i budowania wspólnoty.
- Mimo upływu lat, bary mleczne przetrwały transformację i przeżywają obecnie renesans.
QUIZ PRL. Menu z barów mlecznych. Jakie przysmaki można było kupić za grosze?
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Skąd nazwa bary mleczne?
Bary mleczne pojawiły się w Polsce jeszcze przed II wojną światową, ale to w okresie PRL przeżyły swój prawdziwy rozkwit. Powstały jako odpowiedź na potrzebę zapewnienia taniego wyżywienia robotnikom i studentom. Nazwa "bar mleczny" wzięła się stąd, że początkowo serwowano w nich głównie dania na bazie nabiału.
Typowe menu baru mlecznego
Menu barów mlecznych było proste, ale zaskakująco różnorodne. Królowały w nim dania jarskie. Nieśmiertelne pierogi ruskie, z nadzieniem z twarogu, cebuli i ziemniaków, czy leniwe kluski oblane słodką okrasą z bułki tartej, to klasyki gatunku.
Zupy stanowiły osobny rozdział w historii barów mlecznych. Barszcz czerwony, podawany z fasolą lub krokietami, żurek z jajkiem, a nawet kontrowersyjna zupa szczawiowa - każda miała swoich zwolenników.
Tanie bary mleczne
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech barów mlecznych były niskie ceny. Budżet państwa dotował dania bezmięsne. Za przysłowiowe grosze można było zjeść pożywny obiad. Popularnością cieszyły się takie dania jak:
- Fasolka po bretońsku
- Placek po węgiersku
- Naleśniki (na słodko i na słono)
- Kotlety (w tym słynne kotlety z jarzyn)
- Gołąbki w sosie pomidorowym
Do tego obowiązkowo szklanka kompotu owocowego lub tani napój imitujący czekoladę - kakao.
Więcej niż jedzenie
Bary mleczne pełniły również istotną funkcję społeczną. Były miejscem spotkań, wymiany poglądów i plotek. Tu studenci przesiadywali godzinami nad jedną herbatą, a emeryci znajdowali towarzystwo do rozmowy. Paradoksalnie, mimo skromnego wystroju i często nieuprzejmej (bo źle opłacanej i zmęczonej) obsługi, bary mleczne miały swój niepowtarzalny klimat.
Dziedzictwo, które przetrwało
Choć czasy PRL dawno minęły, bary mleczne nie zniknęły całkowicie z polskich miast. Niektóre przetrwały transformację ustrojową i do dziś serwują klasyczne dania w przystępnych cenach. Inne zostały reaktywowane, odpowiadając na nostalgię za prostym, domowym jedzeniem i przeżywają swoisty renesans.
Niezależnie od tego, czy traktujemy je jako relikt przeszłości, czy jako żywą tradycję kulinarną, bary mleczne na stałe wpisały się w polską kulturę. Stanowią unikalny element naszego dziedzictwa, który - mimo upływu lat - wciąż potrafi przywołać wspomnienia i emocje związane z minioną epoką.
QUIZ PRL. Menu z barów mlecznych. Jakie przysmaki można było kupić za grosze?