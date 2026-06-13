Znacząco obniżysz koszt zakupu AGD/RTV, porównując ceny w wielu sklepach, korzystając z porównywarek online i celując w wyprzedaże.

Inwestuj w sprzęt AGD o wysokiej klasie energetycznej (A/B) i z niezbędnymi funkcjami, by zyskać niższe rachunki za prąd przez lata.

Oszczędzaj na chemii gospodarczej, sprawdzając cenę jednostkową, kupując na zapas w promocjach (np. "drugi za grosz") i wybierając tańsze, lecz skuteczne marki własne sklepów.

Wykorzystaj internet i platformy z używanymi przedmiotami (np. OLX, Vinted), aby kupić sprzęt w znacznie niższych cenach

Tanie zakupy przemysłowe

Kupno nowej pralki, lodówki czy telewizora to zazwyczaj spory wydatek. Jednak z odpowiednią strategią możesz znacząco obniżyć jego koszt. Przede wszystkim, zawsze porównuj ceny. Nie ograniczaj się do jednego sklepu – sprawdź oferty w kilku marketach stacjonarnych i internetowych. Często różnice w cenach tego samego modelu potrafią być zaskakująco duże. Skorzystaj z porównywarek cen online, które w kilka sekund pokażą Ci, gdzie dany produkt jest najtańszy. Pamiętaj też o kosztach dostawy, które mogą zmienić końcową kalkulację.

Śledź promocje i wyprzedaże

Warto również sprawdzać promocje i wyprzedaże. Najlepsze okazje na sprzęt AGD i RTV pojawiają się często przed świętami, w tak zwanych "czarnych piątkach" (Black Friday czy Black Week) czy podczas posezonowych wyprzedaży. Jeśli masz czas i możesz poczekać z zakupem, zaplanuj go na ten okres. Możesz wtedy zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Inną opcją są sklepy outletowe lub działy z produktami powystawowymi, gdzie sprzęt jest w pełni sprawny, ale może mieć drobne ryski czy wgniecenia. Ceny są tam znacznie niższe, a gwarancja producenta często pozostaje taka sama.

Oszczędności na lata

Przy zakupie dużego sprzętu AGD, takiego jak lodówka czy pralka, nie kieruj się wyłącznie ceną zakupu. Zwróć uwagę na klasę energetyczną urządzenia. Sprzęt o wysokiej klasie energetycznej (A i B) zużywa znacznie mniej prądu, co przekłada się na niższe rachunki za energię elektryczną przez cały okres użytkowania. Nawet jeśli początkowy koszt takiego urządzenia będzie nieco wyższy, to w perspektywie kilku lat inwestycja ta z pewnością się zwróci.

Zastanów się także nad funkcjami, których naprawdę potrzebujesz. Czy koniecznie musisz mieć pralkę z dwudziestoma programami, jeśli korzystasz tylko z trzech? Im mniej skomplikowany sprzęt, tym często niższa cena i mniejsze ryzyko awarii. Czasem warto również rozważyć zakup sprzętu używanego, np. z ogłoszeń lokalnych. Tutaj jednak bądź ostrożny – zawsze dokładnie sprawdź stan techniczny urządzenia i, jeśli to możliwe, poproś o dokumentację zakupu i gwarancję.

Sprytne zakupy dla czystego domu

Chemia gospodarcza, taka jak proszki do prania, płyny do naczyń czy środki czyszczące, to stały element każdego domowego budżetu. Podobnie jak w przypadku AGD, kluczem jest porównywanie cen. Zwracaj uwagę na cenę jednostkową produktu (np. cenę za 100 gramów proszku czy 100 mililitrów płynu). Często większe opakowania są znacznie bardziej opłacalne w przeliczeniu na jednostkę. Kupując na przykład proszek do prania w dużym, ekonomicznym opakowaniu, możesz zaoszczędzić nawet 20-30% na jednym praniu w porównaniu do małych opakowań.

Skorzystaj z gazetek promocyjnych, wiele sklepów oferuje atrakcyjne zniżki na chemię domową, często w ramach akcji typu "drugi produkt za grosz" lub "kup dwa, trzeci gratis". Warto kupować wtedy na zapas ulubione produkty, zwłaszcza te, które mają długi termin ważności. Pamiętaj również o markach własnych supermarketów – często są one znacznie tańsze niż znane marki, a ich jakość jest porównywalna.

Zakupy w większych opakowaniach – czy zawsze się opłaca?

Kupowanie w dużych opakowaniach często wydaje się bardziej ekonomiczne, ale to nie zawsze prawda. Opłaca się to w przypadku produktów, które zużywasz regularnie i które mają długi termin ważności – na przykład proszek do prania, płyn do naczyń, papier toaletowy czy mydło w płynie. Zawsze przeliczaj cenę za jednostkę (np. za kilogram, litr, sztukę czy ilość prań), aby sprawdzić, czy rzeczywiście oszczędzasz. Unikaj kupowania na zapas produktów, które szybko się psują lub których używasz rzadko, bo możesz je wyrzucić przed zużyciem.

Internet i second-hand – nowe możliwości oszczędzania

Internet to skarbnica okazji. Możesz porównywać ceny produktów w różnych sklepach online, korzystać z kuponów rabatowych i darmowych dostaw. Wiele drobnych artykułów przemysłowych, a nawet mebli czy sprzętu AGD, możesz kupić w dużo niższej cenie na platformach z używanymi przedmiotami, takich jak OLX, Vinted czy lokalne grupy na Facebooku. Czasem znajdziesz tam prawdziwe perełki w doskonałym stanie – od małych mebli, przez dekoracje, po sprawną elektronikę. Szukaj też sklepów oferujących produkty odnowione (refurbished), zwłaszcza w przypadku elektroniki – często są to sprzęty niemal nowe, z gwarancją, ale w znacznie niższej cenie.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]