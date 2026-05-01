Święto Pracy: Od krwawych protestów po majówkę. Ewolucja 1 Maja

Święto Pracy wywodzi się z krwawych protestów robotników w Chicago w 1886 roku, walczących o ośmiogodzinny dzień pracy.

Mimo amerykańskich korzeni, USA obchodzą Labor Day we wrześniu, aby odciąć się od socjalistycznych konotacji majowego święta.

W krajach bloku wschodniego 1 maja stał się propagandowym świętem państwowym, a dziś toczą się dyskusje o prawach pracowników w erze AI i pracy platformowej.

Choć dla wielu to początek majówki, historia 1 maja przypomina o wywalczonych prawach pracowniczych i ciągłym napięciu między pracą a kapitałem.

Geneza Święta Pracy: Krwawe początki i walka o prawa

Korzenie Święta Pracy sięgają końca XIX wieku i burzliwych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. W maju 1886 roku w Chicago robotnicy zorganizowali masowe strajki, domagając się wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy. Kulminacją tych protestów było tzw. Haymarket affair, czyli demonstracja na placu Haymarket, która zakończyła się zamieszkami i ofiarami śmiertelnymi. Te dramatyczne wydarzenia, jak podaje Encyclopaedia Britannica, stały się kluczowym impulsem dla międzynarodowego ruchu robotniczego. To właśnie one doprowadziły do podjęcia w 1889 roku przez Second International – zrzeszenie partii socjalistycznych i robotniczych – decyzji o ustanowieniu 1 Maja dniem walki o prawa pracownicze.

Ciekawym paradoksem historii jest fakt, że choć Międzynarodowe Święto Pracy wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, to właśnie tam nie jest obchodzone 1 maja. Zgodnie z informacjami U.S. Department of Labor, Amerykanie celebrują Labor Day we wrześniu. Decyzja ta miała na celu ograniczenie wpływów ruchów socjalistycznych i anarchistycznych, które były silnie kojarzone z majowymi protestami i ideami komunistycznymi.

Alfabet Millera - O jak Okrągły Stół

Święto Pracy w XX wieku: Od propagandy do protestów

Wiek XX przyniósł znaczące zróżnicowanie w sposobie obchodzenia 1 Maja, co było silnie związane z panującymi systemami politycznymi. W krajach bloku wschodniego, takich jak Polska czy Związek Radziecki, Święto Pracy zostało przekształcone w oficjalne, państwowe wydarzenie, z obowiązkowymi pochodami. Historycy podkreślają, że w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej udział w tych pochodach był często nieformalnie obowiązkowy. Celem było budowanie wizerunku państwa jako „opiekuna klasy pracującej” i umacnianie ideologii socjalistycznej.

Zupełnie inaczej wyglądało to na Zachodzie. Tam 1 Maja zachował bardziej oddolny charakter, służąc jako dzień demonstracji organizowanych przez związki zawodowe i organizacje pracownicze. Dane International Labour Organization jasno pokazują, że postulaty takie jak prawa pracownicze, godna płaca minimalna czy bezpieczeństwo i higiena pracy nadal stanowią kluczowe tematy podczas majowych protestów w krajach zachodnich.

