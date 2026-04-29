Kalendarz majówkowy 2026: kiedy zrobisz pełne zakupy?

Aby dobrze zaplanować zapasy na długi weekend, musisz wiedzieć, że tegoroczna majówka układa się w specyficzny sposób. 1 maja (piątek) to Święto Pracy, a 3 maja (niedziela) to Święto Konstytucji 3 Maja – w obu tych dniach obowiązuje całkowity ustawowy zakaz handlu. Oznacza to, że drzwi największych dyskontów i galerii handlowych pozostaną zamknięte na głucho.

Jednak nie wszystko stracone. Jeśli zastanawiasz się, jak sklepy otwarte w majówkę zorganizują swój czas pracy, kluczowy okaże się 2 maja. Dzień Flagi (sobota) nie jest świętem państwowym wolnym od pracy. To idealny moment na uzupełnienie zapasów mięsa, napojów czy świeżych warzyw – wszystkie markety będą wtedy funkcjonować w standardowych lub nawet wydłużonych godzinach.

Lista wyjątków, czyli gdzie zrobisz zakupy 1 i 3 maja

Co zrobić, gdy 1 lub 3 maja pilnie potrzebujesz masła, leków na alergię albo brykietu? Prawo dopuszcza szereg wyjątków, dzięki którym nie zostaniesz z pustymi rękami. Gdzie zrobisz najpotrzebniejsze zakupy w dni świąteczne?

Małe sklepy osiedlowe i franczyzowe (np. Żabka, Carrefour Express). Będą otwarte pod jednym warunkiem – za ladą musi stanąć sam właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny, o ile nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Stacje paliw. To niezawodny ratunek dla każdego miłośnika majówkowego grillowania. Kupisz tam nie tylko paliwo, ale też podstawowe artykuły spożywcze, węgiel i napoje.

Apteki dyżurne. Bez problemu zaopatrzysz się w środki przeciwbólowe czy preparaty na kleszcze.

Cukiernie, lodziarnie i piekarnie. Słodkie przekąski do poobiedniej kawy kupisz bez przeszkód, ponieważ te punkty również mogą legalnie obsługiwać klientów.

Lokalne ratunki zakupowe, o których często zapominamy

Oprócz najpopularniejszych punktów, o których zazwyczaj myślimy w pierwszej kolejności, zakaz handlu nie obejmuje miejsc związanych z obsługą podróżnych. Wybierasz się pociągiem w góry lub nad morze? Sklepy na dworcach kolejowych oraz lotniskach mogą być otwarte normalnie. Podobnie sytuacja wygląda w portach i na terenie stref wolnocłowych.

Warto też pamiętać o innej, sezonowej ciekawostce. Jeśli spędzasz majówkę w popularnych miejscowościach turystycznych, miejscowi sprzedawcy często organizują stoiska i funkcjonują przy różnego rodzaju imprezach rekreacyjnych. Zgodnie z prawem, handel podczas takich wydarzeń, festynów czy jarmarków jest dozwolony. Pamiętaj jednak, by przed wyjściem z domu zerknąć do internetu lub na wizytówkę Google danego sklepu – godziny pracy w dni świąteczne często ustalane są przez właścicieli bardzo elastycznie, w zależności od aktualnego zapotrzebowania i liczby klientów.