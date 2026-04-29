Które sklepy mogą być otwarte w majówkę 2026? Lista wyjątków

Anna Wojnowska
2026-04-29 12:39

Rozpalasz grilla, słońce świeci, a nagle okazuje się, że zabrakło Ci ketchupu albo chleba. Brzmi znajomo? Zamiast psuć sobie humor gorączkowymi poszukiwaniami, warto odpowiednio wcześniej przygotować się do długiego weekendu. Wielu Polaków co roku zadaje sobie jedno, kluczowe pytanie: czy w majówkę są otwarte sklepy? Okazuje się, że przepisy przewidują dla nas kilka bardzo przydatnych "furtek". Sprawdź, dokąd możesz się udać, gdy o czymś zapomnisz.

Kalendarz majówkowy 2026: kiedy zrobisz pełne zakupy?

Aby dobrze zaplanować zapasy na długi weekend, musisz wiedzieć, że tegoroczna majówka układa się w specyficzny sposób. 1 maja (piątek) to Święto Pracy, a 3 maja (niedziela) to Święto Konstytucji 3 Maja – w obu tych dniach obowiązuje całkowity ustawowy zakaz handlu. Oznacza to, że drzwi największych dyskontów i galerii handlowych pozostaną zamknięte na głucho.

Jednak nie wszystko stracone. Jeśli zastanawiasz się, jak sklepy otwarte w majówkę zorganizują swój czas pracy, kluczowy okaże się 2 maja. Dzień Flagi (sobota) nie jest świętem państwowym wolnym od pracy. To idealny moment na uzupełnienie zapasów mięsa, napojów czy świeżych warzyw – wszystkie markety będą wtedy funkcjonować w standardowych lub nawet wydłużonych godzinach.

Lista wyjątków, czyli gdzie zrobisz zakupy 1 i 3 maja

Co zrobić, gdy 1 lub 3 maja pilnie potrzebujesz masła, leków na alergię albo brykietu? Prawo dopuszcza szereg wyjątków, dzięki którym nie zostaniesz z pustymi rękami. Gdzie zrobisz najpotrzebniejsze zakupy w dni świąteczne?

  • Małe sklepy osiedlowe i franczyzowe (np. Żabka, Carrefour Express). Będą otwarte pod jednym warunkiem – za ladą musi stanąć sam właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny, o ile nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
  • Stacje paliw. To niezawodny ratunek dla każdego miłośnika majówkowego grillowania. Kupisz tam nie tylko paliwo, ale też podstawowe artykuły spożywcze, węgiel i napoje.
  • Apteki dyżurne. Bez problemu zaopatrzysz się w środki przeciwbólowe czy preparaty na kleszcze.
  • Cukiernie, lodziarnie i piekarnie. Słodkie przekąski do poobiedniej kawy kupisz bez przeszkód, ponieważ te punkty również mogą legalnie obsługiwać klientów.
Lokalne ratunki zakupowe, o których często zapominamy

Oprócz najpopularniejszych punktów, o których zazwyczaj myślimy w pierwszej kolejności, zakaz handlu nie obejmuje miejsc związanych z obsługą podróżnych. Wybierasz się pociągiem w góry lub nad morze? Sklepy na dworcach kolejowych oraz lotniskach mogą być otwarte normalnie. Podobnie sytuacja wygląda w portach i na terenie stref wolnocłowych.

Warto też pamiętać o innej, sezonowej ciekawostce. Jeśli spędzasz majówkę w popularnych miejscowościach turystycznych, miejscowi sprzedawcy często organizują stoiska i funkcjonują przy różnego rodzaju imprezach rekreacyjnych. Zgodnie z prawem, handel podczas takich wydarzeń, festynów czy jarmarków jest dozwolony. Pamiętaj jednak, by przed wyjściem z domu zerknąć do internetu lub na wizytówkę Google danego sklepu – godziny pracy w dni świąteczne często ustalane są przez właścicieli bardzo elastycznie, w zależności od aktualnego zapotrzebowania i liczby klientów.

