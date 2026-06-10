Po latach rekordowych podwyżek, seniorzy mogą spodziewać się jednej z najniższych waloryzacji emerytur w 2027 roku.

Rządowa propozycja zakłada wzrost świadczeń o zaledwie 3,48 proc., co dla wielu oznacza dodatkowe kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

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Do 15 czerwca Rada Ministrów musi przedstawić oficjalną propozycję waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok. Z zapowiedzi rządu wynika, że świadczenia wzrosną o inflację oraz 20 proc. realnego wzrostu płac. Według obecnych prognoz przełoży się to na wskaźnik waloryzacji wynoszący 3,48 proc. Dla milionów seniorów oznacza to wyższe przelewy od 1 marca 2027 r., jednak skala podwyżek może rozczarować.

Minimalna emerytura wyższa o niewiele ponad 60 zł na rękę

Jeśli prognozy się potwierdzą, najniższa emerytura wzrośnie z obecnych 1978,49 zł brutto do 2047,34 zł brutto. Na rękę senior otrzymywałby około 1863 zł miesięcznie, czyli zaledwie o 62,65 zł więcej niż dziś.

Przy emeryturze wynoszącej 3000 zł brutto miesięczny wzrost wyniósłby około 83 zł na rękę. Z kolei osoba pobierająca 4000 zł brutto mogłaby liczyć na podwyżkę rzędu niespełna 110 zł miesięcznie. Choć kwotowo świadczenia wzrosną, wielu emerytów może odczuć niedosyt. Zwłaszcza że koszty życia wciąż pozostają wysokie.

Tak niskiej waloryzacji dawno nie było

Największe emocje budzi właśnie wysokość wskaźnika. Tegoroczna waloryzacja wyniosła 5,3 proc., rok wcześniej 5,5 proc., a w 2023 r. emerytury i renty poszły w górę aż o 12,12 proc. Na tym tle prognozowane 3,48 proc. wygląda wyjątkowo skromnie. To byłaby jedna z najniższych waloryzacji przeprowadzonych w ostatnich latach.

Powód? Inflacja wyraźnie wyhamowała, a to właśnie wzrost cen jest najważniejszym elementem wpływającym na wysokość corocznych podwyżek świadczeń.

Związkowcy chcą więcej pieniędzy dla seniorów

Nie wszyscy zgadzają się z rządową propozycją. Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych postulują, by emerytury i renty rosły nie tylko o inflację, ale także o 50 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Taki wariant oznaczałby wyższy wskaźnik waloryzacji i większe przelewy dla seniorów. Na razie jednak rząd pozostaje przy minimalnym poziomie dopuszczonym przez przepisy.

Ostateczna decyzja jeszcze przed nami

Seniorzy nie powinni jednak traktować obecnych wyliczeń jako przesądzonych. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy dopiero na początku 2027 roku, po publikacji danych GUS dotyczących inflacji i wzrostu wynagrodzeń.

Jeśli ceny zaczną rosnąć szybciej niż obecnie przewidują prognozy, waloryzacja emerytur i rent może okazać się wyższa. Na razie wszystko wskazuje jednak na to, że przyszłoroczne podwyżki będą znacznie skromniejsze niż te, do których seniorzy przyzwyczaili się w ostatnich latach.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]