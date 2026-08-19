Słuchawki w promocji Action za 70 zł. Redukcja szumów działa jak w sprzęcie za kilkaset złotych

Dźwięk premium w zaskakująco przystępnej formie

Największym zaskoczeniem sezonu jest bez wątpienia debiut sprzętu audio, który śmiało może konkurować z propozycjami drogich, audiofilskich marek. Mowa o słuchawkach bezprzewodowych ANC The Next Sound by TIËSTO. Sygnowane nazwiskiem światowej sławy DJ-a, już na starcie obiecują dbałość o detale i nieskazitelną jakość brzmienia. To, co jednak czyni ten model prawdziwym ewenementem, to zastosowanie technologii Hybrid Active Noise Cancelling. Zwykle zaawansowana redukcja szumów to domena sprzętów z najwyższej półki cenowej, tymczasem tutaj otrzymujemy ją za zaledwie 69,95 zł. Nowoczesna, nauszna konstrukcja gwarantuje wyjątkowy komfort użytkowania, tworząc idealne warunki do skupienia w pracy lub pełnego relaksu w podróży, skutecznie odcinając nas od zgiełku miasta.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Słuchawki bezprzewodowe ANC The Next Sound by TIËSTO

Inteligentne rozwiązania do nauki i pracy

Zbliżająca się jesień i powrót do intensywnych obowiązków wymagają odpowiedniego przygotowania przestrzeni. Skupiliśmy się na gadżetach, które łączą minimalistyczną estetykę z wysoką funkcjonalnością, skutecznie rozwiązując problem bałaganu na biurku oraz braku energii w urządzeniach mobilnych.

Na pierwszy plan wysuwa się lampa na biurko z funkcją ładowania bezprzewodowego. Za 38,95 zł zyskujemy świetnie zaprojektowany element oświetlenia, który jednocześnie uzupełnia baterię w smartfonie za pomocą wbudowanej ładowarki indukcyjnej. To mistrzowskie rozwiązanie dla tych, którzy cenią porządek. Poza domem niezwykle przydatny okaże się powerbank 20 000 mAh Xtorm (69,95 zł). Ta ceniona marka stworzyła potężne akcesorium o mocy 30W, które posiada zintegrowany kabel USB-C, dzięki czemu już nigdy nie zapomnimy niezbędnego przewodu. Z kolei artystyczne dusze i pasjonaci notowania docenią podwójne pisaki DécoTime. Zestaw aż 100 sztuk z tuszem na bazie alkoholu i dwoma rodzajami końcówek za 54,99 zł to absolutna gratka do kreatywnych zadań. W aktualne trendy szkolne świetnie wpisuje się również piórnik z wyposażeniem Kuromi (17,99 zł). Bogate wnętrze kryjące 29 elementów i obudowa z popularną postacią z pewnością ucieszą młodszych fanów unikalnego designu.

Przestrzeń zorganizowana na nowo

Małe metraże i potrzeba utrzymania harmonii we wnętrzach skłaniają do poszukiwania nieszablonowych form przechowywania. W tej kategorii wyróżniliśmy przedmioty wielofunkcyjne, które nie zagracają przestrzeni, a pomagają ją efektywnie oraz bardzo estetycznie wykorzystać.

Kluczowym odkryciem w tym zestawieniu jest pluszowy puf XL ze schowkiem za jedyne 39,95 zł. Ten niepozorny mebel pełni rolę wygodnego siedziska, podnóżka, a w swoim pojemnym wnętrzu dyskretnie ukryje domowe tekstylia. Jego miękkie wykończenie od razu ociepla aranżację salonu czy sypialni. Dla miłośników kuchennego porządku polecamy pojemniki do przechowywania żywności Curver (od 9,95 zł do 15,95 zł). Wytrzymałe i w pełni bezpieczne pudełka z hermetycznym zamknięciem przedłużą świeżość sypkich produktów i wprowadzą ład w szafkach. Do zadań logistycznych, takich jak domowe reorganizacje, genialnie sprawdzi się wózek 2 w 1 Werckmann (99,99 zł). Dzięki unikalnej konstrukcji błyskawicznie transformuje się z klasycznej młynarki w wózek platformowy o imponującym udźwigu do 120 kg, ułatwiając najcięższe prace.