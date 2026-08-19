W sierpniu 2026 r. nastroje konsumenckie Polaków wyraźnie spadły, a bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) obniżył się o 1,1 punktu.

Głównym powodem pogorszenia jest niechęć do ważnych zakupów (spadek o 3,3 pkt) i rosnące obawy o przyszłą sytuację gospodarczą kraju.

Polacy z większym niepokojem patrzą na możliwość oszczędzania pieniędzy, choć ich obecna sytuacja finansowa gospodarstw domowych jest oceniana stabilnie.

Pomimo ogólnego pesymizmu, znacząco poprawiła się ocena przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost o 3,1 pkt), wskazując na większą pewność zatrudnienia.

Pesymizm narasta. Co mówią najnowsze dane GUS o nastrojach Polaków?

Optymizm Polaków lekko przygasł. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego za sierpień 2026 roku pokazują, że z większym niepokojem patrzymy zarówno na to, co dzieje się tu i teraz, jak i na nadchodzące miesiące. To nie jest tąpnięcie, ale wyraźny sygnał, że ostrożniej podchodzimy do naszych finansów i ogólnej kondycji gospodarki.

Kluczowy wskaźnik, który to obrazuje, dotyczy naszych obecnych ocen. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który opisuje obecne nastroje, wyniósł w sierpniu minus 11,3 i był o 1,1 punktu niższy niż w lipcu. Mówiąc prościej: w porównaniu z poprzednim miesiącem nieco gorzej oceniamy naszą sytuację. Co ciekawe, w zestawieniu z sierpniem 2025 roku wskaźnik ten jest jednak minimalnie lepszy, co pokazuje, że mimo chwilowego pogorszenia, nasza obecna sytuacja wciąż jest postrzegana jako stabilniejsza niż rok temu.

Dlaczego Polacy mniej chętnie wydają pieniądze?

Co konkretnie sprawiło, że nasz optymizm spadł? Dane Głównego Urzędu Statystycznego dają jasną odpowiedź: przede wszystkim wstrzymujemy się z większymi wydatkami. Odkładamy na później zakup nowego samochodu, remont mieszkania czy droższego sprzętu RTV/AGD. To właśnie ocena możliwości dokonywania ważnych zakupów pogorszyła się najbardziej – aż o 3,3 punktu w porównaniu z lipcem.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie:

Spośród składowych wskaźnika, w porównaniu z lipcem br., najbardziej pogorszyły się oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 3,3 i 2,0).

To pokazuje, że głównym hamulcem jest niepewność co do ogólnej sytuacji gospodarczej Polski, która zniechęca nas do podejmowania kosztownych decyzji. Co ciekawe, minimalnie lepiej niż w lipcu oceniliśmy za to bieżącą sytuację finansową naszego gospodarstwa domowego. Wygląda więc na to, że problemem nie jest brak pieniędzy w portfelu tu i teraz, ale obawa przed tym, co przyniesie przyszłość.

Jak widzimy przyszłość? Obawy o oszczędności, ale mniejszy lęk przed bezrobociem

Nasze obawy nie dotyczą tylko bieżących wydatków. Z rezerwą patrzymy również w przyszłość, choć tu obraz jest bardziej złożony. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), opisujący nasze oczekiwania na najbliższe miesiące, spadł o 0,3 punktu do poziomu minus 7,6. Co nas martwi najbardziej? Przede wszystkim możliwość oszczędzania pieniędzy – ocena w tym zakresie spadła o 2,2 punktu.

Jest jednak jeden, bardzo ważny pozytywny sygnał. Mimo ogólnego pesymizmu, czujemy się znacznie pewniej na rynku pracy. Ocena przyszłego poziomu bezrobocia poprawiła się aż o 3,1 punktu. Oznacza to, że choć boimy się o ogólną kondycję gospodarki i stan oszczędności, to jednocześnie mniej niż miesiąc temu obawiamy się utraty pracy.

Sierpniowe dane GUS malują więc obraz Polaków, którzy z jednej strony czują się stabilnie na rynku pracy, ale z drugiej – z coraz większą ostrożnością podchodzą do wydawania pieniędzy i z niepokojem patrzą na ogólną kondycję gospodarki. To mieszanka spokoju o własne zatrudnienie i lęku przed tym, co dzieje się w skali makro.

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