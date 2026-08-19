Policja szuka rąk do pracy

Polska Policja od dłuższego czasu mierzy się z poważnym wyzwaniem kadrowym. Choć w szeregach służy rekordowa liczba funkcjonariuszy, to z powodu systematycznego zwiększania limitów etatowych w całym kraju wciąż brakuje ponad 8 tysięcy policjantów. Rząd i komendy robią więc wszystko, by przyciągnąć kandydatów, kusząc ich nie tylko stabilnością, ale przede wszystkim bezkonkurencyjnymi warunkami finansowymi. Proces rekrutacji trwa cały rok, a próg wejścia i oferowane profity stają się coraz bardziej atrakcyjne.

Jeśli zastanawiasz się nad zmianą ścieżki zawodowej, obecny moment może być najlepszym czasem na podjęcie decyzji.

Na jakie zarobki może liczyć początkujący policjant?

Finanse to jeden z najsilniejszych argumentów formacji. Już od pierwszego dnia służby, czyli w trakcie szkolenia podstawowego (jako kursant), na Twoje konto wpłyną solidne pieniądze:

osoby po 26. roku życia otrzymują na start 5463,82 zł netto (na rękę).

otrzymują na start (na rękę). młodsi kandydaci (przed 26. rokiem życia) dzięki uldze podatkowej dla młodych mogą liczyć na 5913,82 zł netto.

Prawdziwy skok dochodów następuje po pomyślnym ukończeniu szkolenia i złożeniu ślubowania. Wtedy podstawowe wynagrodzenie rośnie do 5833,51 zł netto (dla osób powyżej 26. roku życia) lub do ponad 6339 zł netto (dla młodszych).

Jeszcze lepsze warunki czekają w oddziałach prewencji, gdzie pensje sięgają 6228 zł na rękę (dla młodszych prawie 6800 zł). Najwyższe stawki oferuje Warszawa – tam specjalny dodatek stołeczny (ponad 700 zł brutto) w połączeniu ze służbą w prewencji pozwala młodym policjantom zarobić ponad 7420 zł netto.

Nawet 1800 zł dodatku mieszkaniowego

Oprócz podstawowej pensji, funkcjonariusze mogą korzystać z niezwykle korzystnego rozwiązania socjalnego, jakim jest tzw. „mieszkaniówka”. To całkowicie nieopodatkowane świadczenie mieszkaniowe, które wynosi od 900 do nawet 1800 zł netto miesięcznie.

Co ważne, te pieniądze nie są wliczane do podstawowego uposażenia, a ich otrzymanie nie wymaga przedstawiania żadnych rachunków czy faktur. Możesz je przeznaczyć na:

opłacenie wynajmu mieszkania,

spłatę raty kredytu hipotecznego,

dowolny cel, jeśli posiadasz już własne mieszkanie (pod warunkiem, że nie korzystasz z lokalu służbowego).

Dodatkowo, za dojazdy do pracy z innej miejscowości przysługuje dodatek dojazdowy wynoszący od 140 do 220 zł miesięcznie.

Jak na tym tle wypadają inne służby mundurowe?

Konkurencja na rynku mundurowym nie śpi, co sprawia, że kandydaci mają w czym wybierać.

Wojsko Polskie: nowo przyjęty szeregowy zawodowy może liczyć na około 6,3 tys. zł brutto na start, a do tego dochodzą odprawy, trzynasta pensja i dodatki mieszkaniowe.

nowo przyjęty szeregowy zawodowy może liczyć na około 6,3 tys. zł brutto na start, a do tego dochodzą odprawy, trzynasta pensja i dodatki mieszkaniowe. Straż Graniczna: kursanci otrzymują około 5,9 tys. zł netto, a po szkoleniu ich uposażenie szybko przekracza barierę 6 tys. zł na rękę.

kursanci otrzymują około 5,9 tys. zł netto, a po szkoleniu ich uposażenie szybko przekracza barierę 6 tys. zł na rękę. Służba Celno-Skarbowa: tutaj początkowe wynagrodzenie wynosi od 6902 zł brutto, do którego dolicza się dodatki za wysługę lat, pracę w porze nocnej oraz tzw. trzynastkę.

Jest policjantką, tańczy w turniejach