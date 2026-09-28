283 mln zł na Fundusz Kościelny

Sprawa Funduszu Kościelnego od lat budzi emocje. W tym roku na jego funkcjonowanie zaplanowano 272 mln 560 tys. zł. W 2027 roku kwota ma być jeszcze większa i wynieść 283 mln 560 tys. zł.

Pomysł likwidacji funduszu pojawiał się już wcześniej. W 2023 roku znalazł się wśród 100 konkretów wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Zmiana okazała się jednak trudniejsza, niż zapowiadano. Z Funduszu Kościelnego finansowane są m.in. świadczenia dla duchownych emerytów.

Teraz temat wraca za sprawą petycji skierowanej do Kancelarii Prezydenta.

Koniec Funduszu, jawne finanse i stałe pensje

Autor dokumentu proponuje zastąpienie Funduszu Kościelnego dobrowolnym systemem finansowania Kościołów i innych związków wyznaniowych. Jednym z rozwiązań miałby być odpis podatkowy.

W petycji znalazł się także postulat większej przejrzystości finansów. Chodzi m.in. o stworzenie publicznego rejestru nieruchomości kościelnych oraz systemu pokazującego, jakie środki publiczne trafiają do związków wyznaniowych.

Autor chce również audytu mienia przekazanego Kościołom po 1989 roku i wprowadzenia takich samych zasad obrotu nieruchomościami publicznymi.

Na tym jednak lista propozycji się nie kończy.

Cennik za chrzest, ślub i pogrzeb?

Petycja dotyczy także pieniędzy, które wierni przekazują przy okazji sakramentów. Autor chce uregulowania tej kwestii w przepisach i odejścia od nieformalnych cenników za chrzty, śluby czy pogrzeby.

Kolejny pomysł to stałe pensje dla duchownych. Takie rozwiązanie miałoby sprawić, że utrzymanie księży nie byłoby uzależnione od wysokości ofiar przekazywanych przez wiernych.

W dokumencie znalazły się również propozycje dotyczące religii w szkołach. Autor postuluje jedną godzinę religii lub etyki tygodniowo, z możliwością wyboru przez ucznia. Ocena z tego przedmiotu miałaby być wliczana do średniej na takich samych zasadach jak oceny z innych lekcji.

Duchowny: „Doceniam zaangażowanie”

Do postulatów zawartych w petycji odniósł się ks. prof. Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Duchowny docenił samo zaangażowanie autorów dokumentu.

Zwrócił jednak uwagę, że petycja nie jest gotowym projektem konkretnych zmian prawnych.

— Doceniam zaangażowanie autorów tej petycji. Nie są obojętni, patrzą krytycznie, postulują zmiany. Ich głos wyraża przekonania wielu mieszkańców naszego kraju — wskazuje ks. prof. Kobyliński.

Jednocześnie zaznacza, że dokument jest raczej zbiorem ogólnych postulatów niż spójnym projektem ustawowych rozwiązań.

„Szkoła to edukacja, a nie katecheza”

Duchowny odniósł się również do pomysłu zmian dotyczących religii w szkołach. Jego zdaniem trzeba wyraźnie oddzielić katechezę od lekcji religii.

— W szkołach publicznych nie ma miejsca dla katechezy, która jest ewangelizacją uczącą modlitwy i kształtującą relację z Bogiem. Natomiast w szkołach publicznych powinna być lekcja religii rozumiana jako przekaz wiedzy, traktowana jak każdy inny przedmiot — mówi ks. prof. Kobyliński.

Najpierw rozliczenie przeszłości

Duchowny ma również zastrzeżenia do pomysłu szybkiej likwidacji Funduszu Kościelnego. Jego zdaniem nie można pominąć historycznego tła jego powstania.

— W Polsce najpierw trzeba definitywnie zamknąć okres komunizmu, a dopiero później można stworzyć sprawiedliwy system finansowania kościołów i związków wyznaniowych, który zastąpiłby obecny Fundusz Kościelny — przekonuje.

Ks. prof. Kobyliński przypomina, że w 2011 roku zlikwidowano Komisję Majątkową zajmującą się sprawami Kościoła katolickiego. Jednocześnie, jak wskazuje, od 1989 roku działają jeszcze komisje majątkowe zajmujące się mieniem innych wyznań oraz gmin żydowskich.

Teraz piłka jest po stronie Kancelarii Prezydenta

Każda petycja skierowana do prezydenta trafia do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej i Listów Kancelarii Prezydenta. Tam dokument jest analizowany. Dopiero później zapada decyzja, czy sprawa otrzyma dalszy bieg.

Na razie nie wiadomo więc, czy propozycje dotyczące Funduszu Kościelnego, finansowania duchownych, opłat za sakramenty i religii w szkołach przełożą się na konkretne zmiany w prawie.

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