Wielka akcja CBŚP i Prokuratury Krajowej.

Jak działał gang kradnący samochody w Niemczech?

Co policja znalazła w "dziuplach" na Dolnym Śląsku?

Jak CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów?

To była precyzyjnie zaplanowana operacja. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działali na polecenie Prokuratury Krajowej i w ścisłej współpracy ze stroną niemiecką. Akcja była możliwa dzięki realizacji europejskich nakazów aresztowania oraz europejskich nakazów dochodzeniowych. Jej celem była likwidacja grupy przestępczej, która od dłuższego czasu siała spustoszenie za naszą zachodnią granicą.

W wyniku szeroko zakrojonych działań śledczy zatrzymali łącznie 10 osób, które tworzyły zorganizowany gang kradnący samochody. Wśród nich znaleźli się nie tylko wykonawcy, czyli osoby podejrzewane o bezpośredni udział w kradzieżach i transport pojazdów do Polski, ale również domniemani szefowie całego procederu.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu ośmiu zatrzymanych. Pozostaną oni w areszcie do czasu zakończenia procedury związanej z ich wydaniem stronie niemieckiej. Wobec dwóch pozostałych osób zastosowano łagodniejsze środki zapobiegawcze – dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

Jak działał gang?

Schemat działania grupy był dobrze zorganizowany i nastawiony na maksymalny zysk. Członkowie gangu mieli jasno podzielone role. Jak ustalili śledczy, ich specjalnością była kradzież aut w Niemczech, które następnie były szybko i sprawnie transportowane do Polski.

Na terenie województwa dolnośląskiego, samochody trafiały do tzw. dziupli. To właśnie w tych miejscach pojazdy były rozbierane na części, a poszczególne elementy przygotowywano do dalszej sprzedaży na czarnym rynku.

Potwierdza to rzecznik prasowy CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mieli specjalizować się w kradzieżach pojazdów na terenie Niemiec, które następnie były sprowadzane do Polski. Tu samochody miały być rozbierane na części, a poszczególne elementy trafiały do dalszej dystrybucji - zaznaczył.

Jest to klasyczny model działania profesjonalnych grup przestępczych, który pozwala zatrzeć ślady po skradzionym pojeździe i sprzedać jego części z dużym zyskiem.

Co policja znalazła w "dziuplach" na Dolnym Śląsku?

Dowody zebrane podczas przeszukań pokazują, jak profesjonalnie i na jaką skalę działała grupa. Funkcjonariusze CBŚP sprawdzili kilkanaście lokalizacji na terenie województwa dolnośląskiego. To, co znaleźli w magazynach i garażach, robi wrażenie i potwierdza ustalenia śledczych.

Podczas akcji policjanci zabezpieczyli między innymi:

profesjonalny sprzęt do kradzieży aut, w tym specjalistyczne dekodery kluczy samochodowych,

amunicję i niemieckie dokumenty policyjne,

trzy szkielety kompletnie zdemontowanych samochodów,

ogromną liczbę części i elementów wyposażenia pojazdów.

Skala procederu była gigantyczna. Zabezpieczone części wypełniły łącznie trzy samochody ciężarowe. Co ważne, policjanci znaleźli wśród nich elementy pochodzące z pojazdu, który został skradziony w Niemczech na początku września, co bezpośrednio łączy znalezisko z konkretnymi przestępstwami.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ten gang kradnący samochody mógł mieć związek ze zniknięciem ponad 50 pojazdów, których łączna szacunkowa wartość przekracza 10 milionów złotych. Rozbicie grupy to potężny cios wymierzony w zorganizowaną przestępczość samochodową i efekt znakomitej współpracy polskich i niemieckich służb.

Szalony pościg za złodziejem audi. 18-latek wjechał w znak i wciąż próbował uciekać!