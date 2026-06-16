Służby rozbiły zorganizowaną grupę, która wyłudziła ponad 10 mln zł podatku VAT, wykorzystując setki fikcyjnych faktur na materiały budowlane i usługi.

Wielka akcja KAS i CBŚP doprowadziła do zatrzymania 12 osób, którym zarzuca się udział w procederze prania pieniędzy i fałszowania dokumentacji.

Dowiedz się, jak działał ten skomplikowany schemat oszustwa i jakie surowe konsekwencje, włącznie z 25 latami więzienia, grożą jego uczestnikom.

Kolejna wielka afera podatkowa wyszła na jaw. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w grupę podejrzewaną o wyłudzanie podatku VAT. Według śledczych proceder miał przynieść Skarbowi Państwa straty przekraczające 10 mln zł.

Sprawa jest prowadzona przez Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu oraz CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Jak podkreślają służby, śledztwo nadal trwa i możliwe są kolejne zatrzymania.

KAS i CBŚP zatrzymały podejrzanych

W pierwszej połowie czerwca funkcjonariusze przeprowadzili działania, podczas których zatrzymano osiem osób podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W trakcie akcji zabezpieczono dokumenty, nośniki danych oraz sprzęt elektroniczny, który ma pomóc w odtworzeniu pełnej skali działalności grupy.

Łącznie zarzuty usłyszało już 12 osób. Prokuratura zarzuca im między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie nierzetelnych faktur VAT, posługiwanie się fałszywą dokumentacją oraz pranie pieniędzy. Na wniosek śledczych wobec dwóch podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Ponad 1800 podejrzanych faktur

Według ustaleń śledczych mechanizm oszustwa opierał się na fikcyjnym obrocie materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz usługami marketingowymi.

Skala procederu robi ogromne wrażenie. Jak wynika z ustaleń KAS, tzw. znikający podatnicy wykorzystali ponad 800 faktur VAT o łącznej wartości przekraczającej 54 mln zł. Dodatkowo mieli wystawić ponad 1000 kolejnych nierzetelnych faktur, których wartość przekroczyła 45 mln zł. Takie dokumenty były następnie wykorzystywane do rozliczeń podatkowych i miały służyć do wyłudzania podatku VAT.

Ponad 10 mln zł uszczuplenia podatku

Śledczy szacują, że działania grupy mogły narazić budżet państwa na uszczuplenie podatku VAT w wysokości przekraczającej 10 mln zł. To właśnie ta kwota jest dziś jednym z najważniejszych elementów postępowania.

Eksperci od lat podkreślają, że oszustwa związane z VAT należą do najbardziej kosztownych przestępstw gospodarczych. Fikcyjne faktury pozwalają bowiem tworzyć sztuczne koszty lub zawyżać odliczenia podatkowe, przez co budżet państwa traci miliony złotych.

Podejrzanym grozi nawet 25 lat więzienia

KAS podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy. Analizowane są kolejne dokumenty i przepływy finansowe, a śledczy nie wykluczają dalszych działań. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, uczestnicy procederu mogą ponieść bardzo surowe konsekwencje. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa związane z podatkiem VAT oraz pranie pieniędzy grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

To jedna z największych spraw dotyczących wyłudzeń VAT ujawnionych w ostatnich miesiącach. Skala zabezpieczonych dokumentów pokazuje, że służby mają do przeanalizowania ogromny materiał dowodowy, a śledztwo może jeszcze przynieść kolejne zaskakujące ustalenia.