Obniżona stawka VAT na paliwa (z 23 proc. do 8 proc.) została przedłużona do końca czerwca, co ma utrzymać niższe ceny.Przedłużenie obniżonego VAT oznacza także dłuższe stosowanie cen maksymalnych na benzynę i diesel na stacjach.Rządowy pakiet obejmuje również obniżkę akcyzy na paliwa do najniższego poziomu UE (np. 29 gr/l benzyny).Ważne: obniżka akcyzy obowiązuje tylko do 15 czerwca, a jej przedłużenie wymaga odrębnego rozporządzenia.

Do kiedy będzie niższy VAT na paliwa? Nowe rozporządzenie weszło w życie

Kierowcy mogą na razie odetchnąć z ulgą. Rząd Donalda Tuska formalnie przedłużył okres obowiązywania niższej stawki VAT na paliwa. W piątek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które jest podstawą prawną tej decyzji. Dzięki niemu do końca czerwca za benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwa zapłacimy podatek w wysokości 8 proc. To istotna różnica, biorąc pod uwagę, że podstawowa, standardowa stawka VAT na te towary wynosi 23 proc. Zgodnie z decyzją rządu Donalda Tuska niższy VAT na paliwa, w wysokości 8 proc., będzie obowiązywał do końca czerwca.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]

Czy ceny maksymalne na paliwo zostaną utrzymane?

Przedłużenie niższej stawki VAT ma jeszcze jedną, bardzo ważną konsekwencję dla portfeli kierowców. Chodzi o utrzymanie mechanizmu ceny maksymalnej na stacjach benzynowych. Obie te kwestie są ze sobą nierozerwalnie związane. Obowiązujące przepisy, a konkretnie nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, wprost wiążą stosowanie cen maksymalnych z okresem, w którym działa obniżony VAT. Mówiąc prościej: wydłużenie o kolejne tygodnie niższej stawki podatku automatycznie oznacza, że dłużej będą również wyznaczane maksymalne pułapy cenowe dla benzyny i oleju napędowego. Oznacza to, że dopóki obowiązuje niższy podatek, rząd będzie również regulował maksymalne ceny paliw na stacjach, co ma zapobiegać gwałtownym podwyżkom.

Co z akcyzą na paliwo po 15 czerwca? Czasu jest coraz mniej

Niższy VAT i cena maksymalna to jednak nie wszystkie elementy rządowego pakietu, który ma łagodzić ceny na stacjach. Kluczową rolę odgrywa także obniżona akcyza, która obecnie jest na najniższym poziomie dopuszczonym przez przepisy Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to oszczędność rzędu 29 groszy na litrze benzyny oraz 28 groszy na litrze oleju napędowego. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, rząd może zdecydować się nie przedłużać obniżki akcyzy na niektore paliwa.

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