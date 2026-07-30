Polscy przedsiębiorcy otrzymują 43 mln zł publicznego wsparcia na rozwój pracowników, co pozwoli im sprostać dynamicznym zmianom na rynku pracy.

Dofinansowanie obejmuje szkolenia z nowoczesnych technologii, AI i języków, a skorzystają z niego zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa.

Sprawdź, czy Twoja firma lub Ty sam możesz skorzystać z tego programu, aby podnieść kwalifikacje i zapewnić sobie przewagę konkurencyjną!

Coraz więcej przedsiębiorców inwestuje w rozwój pracowników, korzystając z publicznego wsparcia. Do firm trafi 43 mln zł, które mają zostać przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji i szkolenia. Program cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród właścicieli niewielkich działalności gospodarczych, jak i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Dzięki dofinansowaniu pracownicy będą mogli zdobywać nowe umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii, języków obcych, marketingu czy sztucznej inteligencji.

Firmy inwestują w kwalifikacje pracowników

Ze wsparcia korzystają przedsiębiorcy reprezentujący bardzo różne branże. Jedni chcą rozwijać kompetencje związane z obsługą klientów i handlem zagranicznym, inni stawiają na szkolenia technologiczne lub specjalistyczne kursy zawodowe.

Wśród beneficjentów są także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dla wielu z nich dofinansowanie oznacza szansę na zdobycie nowych uprawnień zawodowych, poszerzenie oferty i dotarcie do kolejnych klientów.

Na szkolenia decydują się również firmy produkcyjne, gastronomiczne czy usługowe. Coraz częściej wybierają kursy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, nowoczesnym marketingiem oraz rozwojem kompetencji językowych.

Rynek pracy stawia na nowe umiejętności

Program ma pomóc przedsiębiorcom dostosować się do dynamicznych zmian, jakie zachodzą na rynku pracy. Coraz większe znaczenie mają kompetencje cyfrowe, znajomość nowych technologii oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków prowadzenia biznesu.

Dotychczas podpisano umowy z 432 przedsiębiorstwami, a szkolenia obejmą 1461 pracowników. Dodatkowo osobny program skierowany do osób chcących rozwijać swoje kompetencje zgromadził już blisko 5,5 tys. uczestników, którzy otrzymali lub otrzymają dofinansowanie do kursów, szkoleń i studiów.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do osób, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje i poprawić swoją pozycję na rynku pracy. Program obejmuje m.in. kobiety, osoby o niższych kwalifikacjach, młodych rozpoczynających karierę zawodową, pracowników po 50. roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby wykonujące zawody deficytowe, bezrobotnych oraz pracodawców i ich pracowników.

To jednak nie koniec. Organizatorzy zapowiadają kolejne nabory jeszcze przed 2028 rokiem. Na następne projekty związane z rozwojem kompetencji przewidziano 28 mln zł, co oznacza, że kolejne firmy i pracownicy będą mogli ubiegać się o wsparcie.

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