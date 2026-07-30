Narodowy Fundusz Zdrowia mobilizuje blisko 2,4 mld zł na pokrycie nadwykonań w szpitalach i finansowanie kluczowych programów lekowych.

Łącznie 1,8 mld zł przeznaczono na bieżące świadczenia, a 600 mln zł już trafiło na programy lekowe, co świadczy o rosnących kosztach leczenia.

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NFZ zdecydował o kolejnych zmianach w planie finansowym na 2026 rok. Chodzi o ogromne kwoty, które mają pokryć świadczenia wykonane ponad zakontraktowane limity. Łącznie mowa o niemal 2,4 mld zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie leczenia pacjentów oraz programów lekowych. Jak poinformował Fundusz, część środków została już przekazana do oddziałów wojewódzkich.

Filip Nowak: pieniądze trafiły już do oddziałów

Prezes NFZ Filip Nowak wyjaśnił, że zmiany dotyczą przede wszystkim nadwykonań z pierwszego kwartału 2026 roku.

Rozdysponowaliśmy 600 mln zł między oddziałami na sfinansowanie nadwykonań w programach lekowych – poinformował.

Równocześnie opublikowano zarządzenie uruchamiające rezerwę ogólną planu finansowego NFZ, z której 1,8 mld zł zostanie przeznaczone na pokrycie nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej. Jak wyjaśnił wiceprezes Funduszu Jakub Szulc, chodzi o świadczenia nielimitowane wykonane w pierwszym kwartale tego roku.

Coraz więcej pieniędzy na programy lekowe

Rosną również wydatki na nowoczesne leczenie. W planie finansowym NFZ na 2026 rok zabezpieczono 15 mld zł na programy lekowe i chemioterapię. To o blisko 1,3 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Jak tłumaczył Jakub Szulc, liczba pacjentów korzystających z programów lekowych stale rośnie, dlatego Fundusz systematycznie zwiększa środki przeznaczane na ten cel. Nadwykonania w tym obszarze zwykle nie przekraczają 10 proc. wartości kontraktów.

Służba zdrowia coraz bardziej zależna od budżetu państwa

Przy okazji prezentacji zmian przedstawiciele NFZ zwrócili uwagę na narastający problem finansowania całego systemu. Jakub Szulc ocenił, że służba zdrowia zmaga się z systemowym niedoszacowaniem planu finansowego Funduszu, a coraz większą część wydatków musi pokrywać budżet państwa.

Skala zmian jest wyraźna. W 2023 roku dotacja budżetowa dla NFZ wynosiła zaledwie 200 mln zł. Rok później planowano 8 mld zł, ale ostatecznie przekazano ponad 15 mld zł. W 2025 roku pierwotnie zapisano 18 mld zł, a wsparcie wzrosło do 32 mld zł. W 2026 roku plan zakładał 26 mld zł, jednak kwota już przekroczyła 33 mld zł.

Według wiceprezesa Funduszu również planowana na 2027 rok dotacja w wysokości 35 mld zł może okazać się niewystarczająca, jeśli liczba udzielanych świadczeń pozostanie na obecnym poziomie.

NFZ ostrzega przed rosnącymi kosztami

Przedstawiciele Funduszu nie ukrywają, że udział pieniędzy z budżetu państwa w finansowaniu służby zdrowia systematycznie rośnie. Jak wskazał Jakub Szulc, wkrótce środki budżetowe będą stanowiły ponad 20 proc. całego zapotrzebowania finansowego NFZ. Oznacza to, że utrzymanie obecnego poziomu świadczeń medycznych będzie w kolejnych latach wymagało coraz większego zaangażowania pieniędzy publicznych.

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