Prezydent Nawrocki podpisał kluczową nowelizację Kodeksu pracy, radykalnie wzmacniającą ochronę przed mobbingiem w miejscu pracy.

Uproszczona definicja ułatwi udowodnienie mobbingu, a ofiary będą mogły dochodzić zadośćuczynienia o wartości nawet sześciu pensji minimalnych.

Poznaj wszystkie nowe obowiązki pracodawców oraz dowiedz się, jak teraz skuteczniej dochodzić swoich praw i nie przegapić ważnych zmian!

Zmiany w prawie pracy stały się faktem. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Kodeksu pracy i Kodeksu postępowania cywilnego, która ma skuteczniej chronić pracowników przed mobbingiem. Nowe przepisy oznaczają nie tylko łatwiejsze dochodzenie swoich praw, ale także wyższe minimalne zadośćuczynienie dla osób, które padły ofiarą przemocy psychicznej w miejscu pracy. Informację o podpisaniu ustawy przekazała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Mobbing w prawie pracy. Definicja będzie prostsza

Jedną z najważniejszych zmian jest przebudowa definicji mobbingu. Zgodnie z nowymi przepisami za mobbing będą uznawane zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały. Mogą one pochodzić nie tylko od przełożonego, ale również od współpracownika, podwładnego, jednej osoby lub całej grupy.

Ustawa wyraźnie wskazuje również, że mobbing może przybierać różne formy – fizyczną, werbalną i pozawerbalną. Co istotne, nie będzie już konieczne wykazywanie, że sprawca działał umyślnie ani że jego działania doprowadziły do konkretnego skutku. Za mobbing uznane zostanie także nakłanianie lub zachęcanie innych do takich zachowań.

Wyższe zadośćuczynienie dla pracowników

Nowelizacja przewiduje również korzystniejsze rozwiązania dla osób, które wykażą przed sądem, że doświadczyły mobbingu. Pracownik będzie mógł ubiegać się od pracodawcy o zadośćuczynienie w wysokości nie niższej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. To znacząca zmiana w porównaniu z dotychczasowymi przepisami i jeden z najważniejszych elementów reformy podpisanej przez Karola Nawrockiego.

Pracodawcy dostaną nowe obowiązki

Nowe prawo pracy nakłada także dodatkowe obowiązki na pracodawców. Każda firma będzie musiała określić zasady przeciwdziałania mobbingowi, procedury postępowania oraz częstotliwość działań zapobiegających takim sytuacjom. Informacje te mają znaleźć się w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu obowiązującym w zakładzie. Przepisy zobowiązują również pracodawców do prowadzenia działań profilaktycznych, reagowania na zgłoszenia oraz zapewnienia realnego wsparcia osobom, które doświadczyły przemocy lub mobbingu w miejscu pracy.

Podpis prezydenta oznacza zakończenie procesu legislacyjnego. Nowelizacja ma wzmocnić ochronę pracowników i jednocześnie zobowiązać pracodawców do aktywnego przeciwdziałania zjawisku mobbingu.

EKG 2026 - Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej