Polska fabryka przejęta przez Ukraińców. Wszystkich zwolnili, zakład zamknięto

Polska fabryka zniknęła z mapy

To koniec historii jednego z zakładów, który przez lata był ważnym miejscem pracy dla mieszkańców Kalisza. Dawna fabryka mrożonek Calfrost nie wznowi już produkcji.

Po zmianie właściciela zakład zamknięto, pracownicy stracili zatrudnienie, a dziś teren zmienił swoje przeznaczenie.

Przejęcie i szybka decyzja o zamknięciu

Jesienią 2023 roku spółkę Nordis Chłodnie Polskie, do której należał zakład w Kaliszu, przejęła ukraińska firma Trzy Niedźwiedzie, producent mrożonek i lodów.

Nowy właściciel szybko podjął decyzję o zakończeniu działalności fabryki. Tłumaczono ją nierentownością zakładu. Skutki były dotkliwe dla załogi – pracę straciło około 50 osób.

Fabryka wystawiona na sprzedaż

Po zamknięciu produkcji nieruchomość trafiła na sprzedaż. Początkowo właściciel chciał za teren niemal 13 mln zł, jednak zainteresowanych nie było. Dopiero obniżenie ceny do 5,8 mln zł pozwoliło znaleźć kupca.

Nowym właścicielem został przedsiębiorca Jan Podlasiński z okolic Konina, który działa m.in. w branży hotelarskiej, transportowej i na rynku nieruchomości.

Produkcja nie miała już szans

Jak informowały lokalne media, jeszcze przed sprzedażą z zakładu zdemontowano instalacje chłodnicze i urządzenia niezbędne do produkcji mrożonek. To sprawiło, że nawet nowy właściciel nie miał praktycznie możliwości uruchomienia fabryki na nowo.

Ostatecznie zrezygnowano więc z pomysłu przywrócenia produkcji.

Część budynków zniknęła

Po przejęciu nieruchomości nowy właściciel ocenił stan techniczny zabudowań. Część obiektów okazała się w złym stanie i została rozebrana.

Pozostałe hale dostosowano do nowej funkcji. Dawna fabryka została zamieniona w centrum magazynowe przeznaczone dla przedsiębiorców.

Teraz będą tam magazyny

Teren po Calfroście obejmuje blisko 3 hektary. Zamiast linii produkcyjnych i pracowników będą tam działały firmy wynajmujące powierzchnie magazynowe.

To definitywny koniec zakładu, który przez lata kojarzył się mieszkańcom Kalisza z produkcją mrożonek. Dziś po fabryce pozostały jedynie hale magazynowe, a miejsce, w którym jeszcze niedawno powstawały produkty spożywcze, ma służyć już zupełnie innym celom.

DLACZEGO UKRAIŃCY DO NAS PRZYJEŻDŻAJĄ?