Polska Grupa Zbrojeniowa uruchamia w Raciborzu nowy, strategiczny zakład produkujący sprzęt dla Wojska Polskiego, otwierając ponad 500 nowych miejsc pracy.

Trwa intensywna rekrutacja na stanowiska dla specjalistów, mechaników, monterów oraz informatyków, którzy wesprą kluczowe programy obronne kraju.

Sprawdź, jakie konkretne oferty pracy czekają w dynamicznie rozwijającym się przemyśle zbrojeniowym i jak możesz dołączyć do tego innowacyjnego projektu!

Produkcja na potrzeby Wojska Polskiego nabiera tempa, a wraz z nią rusza duża rekrutacja. Polska Grupa Zbrojeniowa opublikowała pierwsze oferty pracy do zakładu w Raciborzu, który powstaje na terenie dawnego Rafako. To początek większego projektu – w kolejnych miesiącach liczba wakatów ma systematycznie rosnąć. Nowa inwestycja ma nie tylko zwiększyć możliwości produkcyjne krajowego przemysłu obronnego, ale również ożywić lokalny rynek pracy. Docelowo zatrudnienie w nowym zakładzie ma znaleźć ponad pół tysiąca osób.

Kogo szukają? Lista jest długa

Na stronie Polskiej Grupy Zbrojeniowej pojawiły się pierwsze ogłoszenia. Obecnie Jelcz poszukuje m.in.:

technologa,

mechanika pojazdów samochodowych,

elektromontera pojazdów,

montera pojazdów,

specjalisty ds. BHP,

specjalisty ds. bezpieczeństwa,

kontrolera jakości,

dyrektora produkcji,

administratorów systemów IT i ERP,

specjalisty ds. ochrony środowiska,

inspektora ochrony przeciwpożarowej.

To jednak dopiero początek. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, w następnych tygodniach mają pojawić się kolejne oferty pracy, m.in. dla specjalistów od obróbki metali, monterów, elektromonterów i mechaników.

Fabryka po Rafako dostanie nowe życie

Nowe miejsca pracy powstają w zakładzie dawnego Rafako w Raciborzu. Pod koniec kwietnia podpisano list intencyjny dotyczący połączenia Raciborskiej Fabryki Komponentów z Jelczem oraz dzierżawy części zakładu.

Jeszcze jesienią ubiegłego roku premier Donald Tusk zapowiadał, że w nowym oddziale Jelcza pracę znajdzie ponad 500 osób. Obecnie Raciborska Fabryka Komponentów zatrudnia około 75 pracowników, ale plan zakłada wielokrotne zwiększenie zatrudnienia.

Produkcja dla Wojska Polskiego nabiera tempa

Nowy zakład ma odegrać ważną rolę w rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jelcz, będący głównym dostawcą ciężarówek dla Wojska Polskiego, wykorzysta hale w Raciborzu do produkcji komponentów, montażu pojazdów oraz lakierowania elementów.

Powstawać mają tam także podwozia wykorzystywane m.in. w systemach rakietowych i radarowych programu Narew.

Część hal zajmie również spółka Rosomak, która będzie produkować korpusy pojazdów opancerzonych. Jedna z hal zostanie przeznaczona na realizację projektu San, związanego z budową systemu antydronowego w ramach programu Tarcza Wschód.

To dopiero początek inwestycji

Jak podkreślała wcześniej Polska Grupa Zbrojeniowa, wykorzystanie zakładu w Raciborzu ma pozwolić znacząco zwiększyć produkcję sprzętu wojskowego. Jelcz jest także jednym z beneficjentów unijnego programu SAFE i realizuje zamówienia warte setki milionów złotych.

Według wcześniejszych zapowiedzi od 2027 roku w Raciborzu ma powstawać po kilkaset podwozi rocznie, a sama spółka planuje dostarczać nawet 10 tys. pojazdów rocznie dla swoich odbiorców. Dodatkowo 8 lipca do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek dotyczący połączenia Raciborskiej Fabryki Komponentów z Jelczem.

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