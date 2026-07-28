W 2025 roku średnia długość życia w Polsce wyniosła 78,8 lat, przy czym kobiety żyją średnio aż 7 lat dłużej niż mężczyźni (82,5 vs 75,4 lat), choć luka ta maleje.

Mężczyźni po 50. roku życia mają znacznie wyższe ryzyko zgonu, co sprawia, że tylko 80% z nich dożywa emerytury, w przeciwieństwie do ponad 94% kobiet.

Długość życia w Polsce jest silnie zróżnicowana regionalnie: najdłużej żyją mieszkańcy Podkarpacia, a najkrócej województwa łódzkiego.

Poziom PKB na mieszkańca nie zawsze przekłada się na długość życia, o czym świadczy przykład relatywnie ubogiego regionu krośnieńskiego z wysokimi wskaźnikami i bogatej Łodzi z jednymi z najniższych.

Nowe dane GUS: Polacy żyją dłużej, ale mężczyźni zostają daleko w tyle

Polacy żyją coraz dłużej – to dobra wiadomość płynąca z najnowszych danych, jakie opublikował Główny Urząd Statystyczny. Problem w tym, że te statystyki wyglądają zupełnie inaczej dla kobiet i mężczyzn. Zgodnie z najnowszymi tablicami trwania życia, opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w 2025 roku przeciętna długość życia w Polsce wyniosła 78,8 lat. Kobiety osiągnęły absolutnie rekordowy wynik 82,5 roku, podczas gdy mężczyźni zostali daleko w tyle ze średnią na poziomie 75,4 lat.

Ta ponad siedmioletnia przepaść ma swoje poważne konsekwencje. Kluczowym problemem jest tzw. nadumieralność mężczyzn, która sprawia, że do wieku emerytalnego (65 lat) dożywa zaledwie niecałe 80% mężczyzn, podczas gdy u kobiet wskaźnik ten wynosi ponad 94%. Analitycy GUS wskazują, że za taką sytuację odpowiada m.in. bardziej ryzykowny styl życia, częstsze sięganie po używki, praca w niebezpiecznych warunkach oraz większa podatność na choroby układu krążenia.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]

Gdzie w Polsce żyje się najdłużej? Mapa długowieczności i paradoks pieniędzy

To, jak długo będziemy żyć, zależy nie tylko od płci, ale też od miejsca zamieszkania. Okazuje się, że największe szanse na długie życie mają mieszkańcy województwa podkarpackiego, gdzie kobiety dożywają średnio 84,2 lat, a mężczyźni 77,1 lat. Na drugim biegunie jest województwo łódzkie, w którym odnotowano najkrótszą oczekiwaną długość życia w całym kraju – mężczyźni żyją tam średnio niecałe 74 lata.

Co ciekawe, pieniądze nie zawsze idą w parze z długowiecznością. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że poziom PKB na mieszkańca nie przekłada się wprost na to, jak długa będzie nasza metryka. Najlepszym tego przykładem jest relatywnie ubogi region krośnieński, który notuje jedne z najwyższych wskaźników długości życia w kraju. Z drugiej strony mamy bogatą Łódź, która jako miasto i region wypada w tych statystykach bardzo słabo. Wygląda na to, że w wyścigu o długowieczność spokój i czyste powietrze mogą być cenniejsze niż pieniądze.

10