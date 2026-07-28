ZUS zaskakuje seniorów, zapowiadając wcześniejsze wypłaty sierpniowych emerytur i rent.

Setki tysięcy świadczeniobiorców otrzyma środki przed terminem, a pierwsze przelewy trafią na konta już w najbliższy piątek, 30 lipca.

Sprawdź, dlaczego ZUS przyspiesza wypłaty dla dwóch grup seniorów i dowiedz się, czy Twój termin również kwalifikuje Cię do wcześniejszej transzy.

To dobra wiadomość dla tysięcy osób pobierających emerytury i renty. ZUS poinformował, że część sierpniowych świadczeń zostanie wypłacona wcześniej niż zwykle. Powód jest prosty – dwa terminy wypłat przypadają w tym roku w dni wolne od pracy. Dzięki temu wielu seniorów otrzyma pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem sierpnia.

Najwcześniej środki trafią do osób, których termin wypłaty przypada 1 sierpnia. W przypadku przelewów bankowych pieniądze zostaną przekazane do banków już 30 lipca, czyli w najbliższy piątek. Z kolei świadczenia doręczane przez listonoszy zostaną przekazane Poczcie Polskiej 28 lipca, aby mogły trafić do seniorów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kto dostanie pieniądze z ZUS już w piątek?

Wcześniejsza wypłata dotyczy emerytów i rencistów, których harmonogram wypłat przewiduje przekazanie świadczenia 1 sierpnia. Ponieważ tego dnia przypada sobota, ZUS zgodnie z obowiązującymi zasadami przekazuje pieniądze wcześniej.

Oznacza to, że:

świadczenia doręczane przez listonosza zostaną przekazane na pocztę 28 lipca,

przelewy na rachunki bankowe zostaną wysłane 30 lipca.

Pozostali emeryci i renciści otrzymają swoje świadczenia zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Nie tylko lipiec. Kiedy jeszcze pieniądze będą wcześniej?

Na wcześniejsze przelewy mogą liczyć również osoby, których termin wypłaty przypada 15 sierpnia. W tym roku również jest to sobota, dlatego ZUS przyspieszy wypłatę także tej grupie świadczeniobiorców.

W tym przypadku Zakład przekaże:

świadczenia na pocztę 10 sierpnia,

przelewy do banków 12 sierpnia.

Oznacza to, że pieniądze trafią do seniorów jeszcze przed ustawowym terminem.

Harmonogram wypłat emerytur i rent w sierpniu 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty świadczeń według stałego harmonogramu. Standardowe terminy wypłat emerytur i rent przypadają na:

Termin wypłaty Co się wydarzy? 1 sierpnia wypłata wcześniej 6 sierpnia bez zmian 10 sierpnia bez zmian 15 sierpnia wypłata wcześniej 20 sierpnia bez zmian 25 sierpnia bez zmian

Jeżeli termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub święto, ZUS przekazuje świadczenia wcześniej, aby pieniądze dotarły do seniorów przed dniem wolnym od pracy.

Dlaczego ZUS przyspiesza wypłaty?

Wcześniejszy przelew nie oznacza dodatkowego świadczenia ani specjalnej premii. Jest to standardowa procedura stosowana przez ZUS od lat. Zakład wypłaca emerytury i renty wcześniej zawsze wtedy, gdy termin przekazania świadczenia przypada w sobotę, niedzielę lub święto. Dzięki temu seniorzy nie muszą czekać do pierwszego dnia roboczego po weekendzie.

Czy można zmienić termin emerytury?

Niewiele osób wie, że termin wypłaty świadczenia jest ustalany indywidualnie podczas przyznawania emerytury lub renty i co do zasady pozostaje niezmienny. Jeżeli jednak świadczeniobiorca ma ważny powód, może złożyć do ZUS wniosek o zmianę terminu wypłaty. Zakład rozpatruje takie prośby indywidualnie. Zgoda jest możliwa m.in. wtedy, gdy wcześniejszy termin jest niezbędny z powodu stałych zobowiązań finansowych lub innych szczególnych okoliczności.

ZUS zachęca seniorów do przelewów na konto

Przy okazji komunikatu Zakład ponownie zaapelował do osób, które nadal odbierają emerytury i renty za pośrednictwem listonosza.

Kiedy otrzymuje się wypłatę na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi – podkreślił ZUS.

Osoby, które nie mają rachunku bankowego, mogą bezpłatnie założyć podstawowy rachunek płatniczy w wybranym banku. Po jego otwarciu wystarczy złożyć w ZUS formularz EZP, aby kolejne świadczenia trafiały bezpośrednio na konto. Wniosek można złożyć osobiście w placówce, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Warto pamiętać, że wcześniejszy przelew nie oznacza wyższej emerytury ani dodatkowego świadczenia. To jedynie zmiana terminu wypłaty wynikająca z kalendarza, dzięki której pieniądze trafią do seniorów jeszcze przed dniami wolnymi od pracy.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]