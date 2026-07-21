Burza wokół emerytur! ZUS chce zlikwidować wypłatę gotówki dla seniorów

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-07-21 9:19

Emerytury i renty miały trafiać wyłącznie na konta bankowe, zgodnie z propozycją ZUS. Resort rodziny nie zgodził się jednak na likwidację gotówkowych wypłat przez listonoszy - pisze serwis pulshr.pl. Seniorzy nadal będą mogli wybierać dotychczasową formę odbioru świadczeń.

Kobieta przy biurku z dokumentami. Obok miniatura z logo ZUS. O sporze o wypłaty emerytur przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Shutterstock; Hojny Artur / Super Express Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, siedzi przy stole, obok niej widoczne jest logo ZUS. O planowanych zmianach w rencie wdowiej przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • ZUS zaproponował, aby emerytury i renty były wypłacane wyłącznie na konta bankowe, co oznaczałoby koniec doręczania gotówki przez listonoszy.
  • Zakład argumentował, że zmiana przyniosłaby oszczędności i usprawniła system.
  • Propozycja wywołała dyskusję między zwolennikami bezpieczeństwa przelewów a obrońcami prawa seniorów do wyboru formy odbioru świadczeń.
  • Ministerstwo Rodziny ostatecznie odrzuciło pomysł ZUS, co oznacza, że seniorzy nadal mogą odbierać emerytury i renty w gotówce za pośrednictwem listonosza.

Emerytury i renty tylko na konta bankowe?

ZUS zaproponował istotną zmianę w sposobie przekazywania świadczeń. Zgodnie z przedstawioną koncepcją emerytury i renty miałyby być wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej, czyli na rachunki bankowe. Oznaczałoby to koniec doręczania pieniędzy przez listonoszy oraz konieczność założenia konta przez osoby, które nadal odbierają świadczenia w gotówce.

Pomysł został zgłoszony w ramach prac nad projektem ustawy dotyczącej uproszczenia części obowiązków związanych z rozliczaniem przychodów osiąganych przez wcześniejszych emerytów i rencistów.

ZUS: „wyłącznie w postaci bezgotówkowej”

W uzasadnieniu swojej propozycji ZUS wskazał, że elektroniczna forma wypłat mogłaby przynieść oszczędności i usprawnić funkcjonowanie systemu.

Proponowana zmiana umożliwiłaby Zakładowi dokonywanie płatności wyłącznie w postaci bezgotówkowej, na rachunek bankowy. Oszczędności powstałe w wyniku wprowadzenia proponowanych zmian mogłyby zostać przeznaczone na modyfikację systemu teleinformatycznego ZUS w module zapewniającym obsługę emerytów i rencistów” – czytamy w uwagach zgłoszonych przez ZUS .Obecnie już 81,8 proc. wszystkich świadczeń trafia bezpośrednio na konta bankowe, a udział takich wypłat z roku na rok rośnie.

Ministerstwo Rodziny odrzuciło propozycję ZUS

Pomysł wywołał dyskusję. Zwolennicy zmian podkreślali większe bezpieczeństwo elektronicznych przelewów oraz ograniczenie ryzyka związanego z przewożeniem gotówki przez listonoszy. Przeciwnicy zwracali natomiast uwagę, że korzystanie z konta bankowego nie powinno być obowiązkiem, szczególnie dla starszych osób przyzwyczajonych do odbioru świadczeń w gotówce.

Ostatecznie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło propozycji ZUS. Resort uznał, że rozwiązanie wykracza poza zakres przygotowywanego projektu ustawy i nie zostało uwzględnione w planowanych zmianach przepisów. Oznacza to, że seniorzy nie muszą obawiać się likwidacji gotówkowych wypłat emerytur i rent. Osoby, które otrzymują świadczenia za pośrednictwem listonosza, nadal będą mogły korzystać z tej formy wypłaty.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]

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