Burza wokół emerytur! ZUS chce zlikwidować wypłatę gotówki dla seniorów

ZUS zaproponował, aby emerytury i renty były wypłacane wyłącznie na konta bankowe, co oznaczałoby koniec doręczania gotówki przez listonoszy.

Zakład argumentował, że zmiana przyniosłaby oszczędności i usprawniła system.

Propozycja wywołała dyskusję między zwolennikami bezpieczeństwa przelewów a obrońcami prawa seniorów do wyboru formy odbioru świadczeń.

Ministerstwo Rodziny ostatecznie odrzuciło pomysł ZUS, co oznacza, że seniorzy nadal mogą odbierać emerytury i renty w gotówce za pośrednictwem listonosza.

Emerytury i renty tylko na konta bankowe?

ZUS zaproponował istotną zmianę w sposobie przekazywania świadczeń. Zgodnie z przedstawioną koncepcją emerytury i renty miałyby być wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej, czyli na rachunki bankowe. Oznaczałoby to koniec doręczania pieniędzy przez listonoszy oraz konieczność założenia konta przez osoby, które nadal odbierają świadczenia w gotówce.

Pomysł został zgłoszony w ramach prac nad projektem ustawy dotyczącej uproszczenia części obowiązków związanych z rozliczaniem przychodów osiąganych przez wcześniejszych emerytów i rencistów.

ZUS: „wyłącznie w postaci bezgotówkowej”

W uzasadnieniu swojej propozycji ZUS wskazał, że elektroniczna forma wypłat mogłaby przynieść oszczędności i usprawnić funkcjonowanie systemu.

„Proponowana zmiana umożliwiłaby Zakładowi dokonywanie płatności wyłącznie w postaci bezgotówkowej, na rachunek bankowy. Oszczędności powstałe w wyniku wprowadzenia proponowanych zmian mogłyby zostać przeznaczone na modyfikację systemu teleinformatycznego ZUS w module zapewniającym obsługę emerytów i rencistów” – czytamy w uwagach zgłoszonych przez ZUS .Obecnie już 81,8 proc. wszystkich świadczeń trafia bezpośrednio na konta bankowe, a udział takich wypłat z roku na rok rośnie.

Ministerstwo Rodziny odrzuciło propozycję ZUS

Pomysł wywołał dyskusję. Zwolennicy zmian podkreślali większe bezpieczeństwo elektronicznych przelewów oraz ograniczenie ryzyka związanego z przewożeniem gotówki przez listonoszy. Przeciwnicy zwracali natomiast uwagę, że korzystanie z konta bankowego nie powinno być obowiązkiem, szczególnie dla starszych osób przyzwyczajonych do odbioru świadczeń w gotówce.

Ostatecznie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło propozycji ZUS. Resort uznał, że rozwiązanie wykracza poza zakres przygotowywanego projektu ustawy i nie zostało uwzględnione w planowanych zmianach przepisów. Oznacza to, że seniorzy nie muszą obawiać się likwidacji gotówkowych wypłat emerytur i rent. Osoby, które otrzymują świadczenia za pośrednictwem listonosza, nadal będą mogły korzystać z tej formy wypłaty.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]